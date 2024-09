e-motion e-Bike Gruppe feiert Erfolge bei der E-Bike WM für Jedermann in Ischgl

„Es war ein fantastisches Event, bei dem wir als Team auf der Strecke und an unserem Stand alles gegeben haben“, erklärt Ralf Reins, Markenbotschafter der e-motion e-Bike Gruppe. Die mehr als zehn e-motion Fahrer:innen kämpften auf der Elite-Strecke mit circa 37 Kilometern und 1.250 Höhenmetern um den Sieg. „Der 5. Platz in der Teamwertung zeigt, dass wir nicht nur auf dem Markt, sondern auch im Wettkampf als Expert:innen vorne mitspielen. Auch die Gespräche mit den zahlreichen Besucher:innen unseres Standes haben einmal mehr bewiesen, dass es bei e-motion vor allem um das Zwischenmenschliche und den Spaß am e-Biken geht.“Neben dem sportlichen Erfolg spielte auch die Hersteller-Kooperation mit den renommierten e-Bike Marken GASGAS und i:SY eine zentrale Rolle. Von letzterer konnten die Standbesucher:innen vor Ort das limitierte Sondermodell der jungen Schweizer Künstlerin Ona Sadkowsky bestaunen. Bei der Glücksrad-Verlosung gab es neben dem alkoholfreien e-motion Radler und dem legendären e-motion Popcorn auch eine Vielzahl von attraktiven Sachpreisen der beiden Kooperationspartner zu gewinnen. Schließlich freute sich eine glückliche Gewinnerin über den Hauptpreis: ein hochwertiges e-Mountainbike der Marke GASGAS.„Die Erfahrungen und Begegnungen, die wir inmitten der Tiroler Alpenkulisse mit e-Bike Fans aus aller Welt sammeln durften, haben einmal mehr gezeigt, wie groß die Begeisterung fürs e-Biken ist – und wir sind stolz, dieses Event als Sponsor und Teilnehmer aktiv weitergebracht zu haben“, so Reins abschließend. Auch im nächsten Jahr findet die E-Bike WM für Jedermann wieder vom 4. bis zum 6. September 2025 in Ischgl statt.Videomaterial und Impressionen zur Teilnahme der e-motion e-Bike Gruppe bei der E-Bike WM für Jedermann finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=i-PNRxBWTx4