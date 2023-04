Zertifizierung des e-motion e-Bike Franchisesystems durch den deutschen Franchiseverband

98 Prozent der Franchisepartnerinnen und -partner würden wieder mit e-motion gründen

Im Zuge der Aufnahme als Vollmitglied des Deutschen Franchiseverband e.V. hat igenda in einer anonymen Umfrage alle Franchisepartnerinnen und -partner der e-motion experts GmbH zur Zufriedenheit mit dem Franchisesystem befragt. Mit über 90 e-Bike Welten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt die e-motion experts GmbH zu den größten Franchisesystemen im Bereich Zweiradhandel der DACH-Region.



98 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem e-motion Franchise noch einmal dafür entscheiden würden, Partner:in des Systems zu werden. Dass eine erneute Gründung unter dem e-motion Dach stattfindet, erscheint ihnen nicht unwahrscheinlich. Bereits 20 Prozent der befragten Partner:innen haben expandiert und mindestens eine weitere e-Bike Welt eröffnet. Mehr als die Hälfte (59 %) der Teilnehmenden wünscht sich zudem die Eröffnung eines weiteren Betriebes unter dem e-motion Dach.



Insbesondere die umfangreiche Betreuung und Unterstützung durch die Zentrale beeinflusst die Zufriedenheit mit dem e-motion Franchise besonders positiv. Die Beziehung zum Franchisegeber, die Mitwirkung bei Businessplan und Standortanalyse sowie die Unterstützung durch die Partnerbetreuung werden jeweils als “sehr gut”* bewertet.



Dass die Befragten die Zukunftsfähigkeit des auf e-Bikes spezialisierten Franchisesystems nicht in Gefahr sehen, zeigt sich nicht nur in den fortgeschrittenen Expansionsplänen, sondern auch in der sehr guten Bewertung der Unternehmensstrategie. 91 Prozent der Befragten denken, dass diese das System zukünftig zum Erfolg führen wird.