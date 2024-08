Wachstumstreiber Cargo e-Bike: e-motion e-Bike Gruppe auf Lasten e-Bike-Kurs

Der Industrie- und Zweiradverband (ZIV) stellt in seinen Marktdaten 2023das hohe Wachstumspotenzial der Lasten (e-)Bikes dar. So wurden 2023 14,5 Prozent (189.000) mehr elektrische Cargo Bikes verkauft als noch im Jahr zuvor (2022: 165.000). Damit haben Lasten e-Bikes neun Prozent Anteil am Gesamtmarkt (2022: 7,5 Prozent): Die Tendenz ist steigend. Das belegen auch die Umsatzzahlen der e-motion e-Bike Gruppe. Im vergangenen Jahr war bereits jedes 10. verkaufte e-Bike der 110 e-motion e-Bike Welten ein Lasten e-Bike.“Am stärksten nehmen wir den Trend zum Lastenrad bei unseren Standorten im urbanen Raum wahr: Rund 16,5 Prozent des Umsatzes ging bei unseren Shops im städtischen Raum im vergangenen Jahr auf den Verkauf von Lastenrädern zurück”, erläutert Tobias Hoffstaedter, Geschäftsführer und Mitgründer der e-motion e-Bike Gruppe.Um auch in Zukunft das Wachstumspotenzial des Segments voll auszuschöpfen, verfolgt das erst kürzlich mit dem Franchise Award des Jahres 2024 ausgezeichnete Unternehmen eine klare Strategie: „Unsere Mission ist es, nachhaltige Mobilität für alle möglich zu machen. Deshalb steht das individuelle Erlebnis in unseren e-Bike Welten immer im Vordergrund”, erklärt Hoffstaedter.Gerade in Bezug auf die familienfreundlichen e-Lastenräder setze man den Fokus darauf, das Markenportfolio kontinuierlich auszubauen, um den individuellen Bedürfnissen der Kund:innen gerecht zu werden. Mit den bekannten Herstellermarken Winther und Johansson wuchs das Markenportfolio der e-motion Gruppe zuletzt auf sieben “Cargobike-only” Marken an und umfasst dazu noch sieben weitere Marken, die auch das Lastenrad-Segment bedienen.„Auch unsere Cargo Days sind ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für die vielseitigen Möglichkeiten von e-Lastenrädern zu schärfen und damit unsere Kund:innen noch näher an das Thema ‚Green Mobility’ heranzuführen”, ergänzt Hoffstaedter und fügt hinzu: „Die lokalen Aktionstage in den Shops kreieren eine authentische Brand Experience für die ganze Familie – und das direkt am POS.” Die Eventtage bieten e-Bike Interessierten die Chance, die neuesten Modelle und Innovationen im Cargo-Bereich spielerisch im Rahmen eines Familienerlebnisses zu entdecken.Weitere Informationen zu den Cargo Days finden Sie hier: www.emotion-technologies.de/cargo-days/ ZIV-Marktdaten für Fahrräder und E-Bikes 2023: Die Zahlen im Detail (zuletzt aufgerufen am 25.07.24).