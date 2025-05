Neue e-motion e-Bike Welt eröffnet im österreichischen Lustenau

Die e-motion experts Gruppe freut sich, die Eröffnung des neuen e-Bike Fachgeschäfts im österreichischen Lustenau bekannt zu geben. Ab sofort steht das Team allen e-Bike-Interessierten mit individueller Beratung, einer breiten Auswahl an Premium e-Bikes sowie umfassendem Service an folgender Anschrift zur Verfügung: Radetztky Straße 20 in 6890 Lustenau, Österreich.



„Ich habe mich entschieden, einen e-motion Shop zu gründen, weil ich überzeugt bin, dass e-Bikes nicht nur Mobilität, sondern auch Freiheit und Lebensqualität bedeuten" erklärt Simon Lorenz, Geschäftsführer der e-motion e-Bike Welt Lustenau. „Sie ermöglichen Menschen aller Altersgruppen und mit unterschiedlichsten Bedürfnissen, unabhängig und mit Freude unterwegs zu sein. Mein Ziel ist es, diese Begeisterung zu teilen und für jeden das passende e-Bike zu finden.”



Die e-motion e-Bike Welt Lustenau bietet ein umfangreiches Sortiment an e-Bike-Typen, darunter neben City e-Bikes und Trekking e-Bikes auch e-Lastenfahrräder und Dreiräder für Erwachsene. Interessierte haben die Möglichkeit, jedes Modell kostenlos und unverbindlich Probe zu fahren. Zudem steht eine hauseigene Werkstatt für Service und Wartung bereit.



Als Teil der e-motion Gruppe, die 2024 mit dem Franchise Award als "Franchisesystem des Jahres" ausgezeichnet wurde, setzt der neue Standort im österreichischen Lustenau auf höchste Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit.

