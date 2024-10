Mobil jenseits der 80: wie e-Dreiräder ältere Menschen fit halten

Für ältere Menschen und diejenigen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr auf einem herkömmlichen e-Bike fahren können, bieten Dreiräder für Erwachsene eine komfortable Alternative, um in Bewegung zu bleiben. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit im August 2023*, zeigen 62 Prozent der über 60-Jährigen einen deutlichen Bewegungsmangel. Bei den Über-80-Jährigen sind ganze 45 Prozent gar nicht mehr (intensiver) aktiv. Dreiräder für Erwachsene setzen genau an der Stelle an: „Dreiräder ermöglichen ein stabiles und sicheres Fahrerlebnis, das vielen Menschen wieder ein Stück Lebensqualität zurückgibt. Es geht bei Mobilität immer um Selbstbestimmung und Selbständigkeit. Diese menschlichen Grundbedürfnisse können durch Dreiräder wieder individuell erfüllt werden“, erklärt Tobias Hoffstaedter, Gründer und Geschäftsführer der e-motion e-Bike Gruppe.Bereits seit 15 Jahren engagiert sich das erst kürzlich ausgezeichnete Franchisesystem des Jahres 2024 für nachhaltige Mobilitätslösungen mit e-Bikes für Menschen von 0 bis 99 Jahren. Mit den dazugehörigen 95 Dreirad-Zentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht das Thema der barrierefreien Mobilität im Alter besonders im Fokus der e-Bike Experten.„Wir merken, dass das Thema Dreirad für Erwachsene noch viel Potenzial bietet – es muss nur von den richtigen Menschen gehört werden”, sagt Tobias Hoffstaedter. Deshalb gibt es im Unternehmen seit zwei Jahren spezielle Mobilitätstage, an denen Interessierte die Chance haben, die Vielfalt der Premium e-Dreirad Marken kennenzulernen und die Modelle zu testen. Aktuell finden die Mobilitätstage vom 15. September bis zum 31. Oktober in ausgewählten e-motion e-Bike Welten statt.Gerade bei Dreirädern für Erwachsene ist eine persönliche Beratung essentiell, um gesundheitlichen Risiken durch beispielsweise eine falsche Haltung beim Fahren vorzubeugen. e-Dreirad Interessierte suchen die Shops meist mehrmals auf, um das passende Dreirad für die eigenen Bedürfnisse zu finden und ein sicheres Fahrgefühl zu entwickeln.*Forsa-Umfrage: https://www.dak.de/presse/bundesthemen/umfragen-studien/mehrheit-der-menschen-ab-60-bewegt-sich-zu-wenig_48346