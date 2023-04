Mehr als 20 e-motion e-Bike Welten öffnen ihre Werkstätten für Schülerinnen beim Girls’ Day 2023

Der Girls’ Day ist eine deutschlandweite Initiative, die jungen Frauen ermöglicht, einen Tag lang in männerdominierte Berufe zu schauen und ihr Interesse an techniklastigen Tätigkeiten zu fördern. Der diesjährigewird von zahlreichen e-motion e-Bike Welten flankiert.Mit gerade einmallag der Anteil an2019 auf einem nie dagewesenen Hoch. Doch noch immer sind Frauen in diesem Bereich trotzdeutlich unterrepräsentiert.Darum ermöglichenin der gesamten Bundesrepublik Schülerinnen amhinter die Kulissen einer Zweiradwerkstatt zu blicken. Die Anmeldung kannganz einfach online über den Girls’ Day Radar erfolgen: https://www.girls-day.de/ Folgende e-motion e-Bike Welten nehmen am Girls’ Day 2023 teil: Bad Zwischenahn, Bonn, Dresden-West, Düsseldorf, Eberswalde, Erding, Hamm, Hanau, Heidelberg Inntal, Kaiserslautern, Karlsruhe, Merzig, Nürnberg, Eberswalde, Remscheid, Saarbrücken, Stuttgart, Tuttlingen, Velbert, Worms und Würzburg.