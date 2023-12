Eröffnung der e-motion e-Bike Welt Pulheim

Die e-motion e-Bike Welt Pulheim eröffnet pünktlich zum Saisonstart im Frühjahr 2024 und bezieht die ehemaligen Räumlichkeiten der Kraft Rad GmbH am Westufer 5 in 50259 Pulheim.

Die neue e-Bike Welt in Pulheim wird ein Erlebnisstore für e-Bike Interessierte & e-Bike Fahrer:innen aller Art. Den Besucher:innen wird auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 775 m² ein interaktives Einkaufserlebnis und e-Bike Beratungen von Expert:innen geboten.



Das Sortiment der neuen e-Bike Welt, mit integriertem Lastenrad- und Dreirad-Zentrum, umfasst e-Bikes von verschiedenen Premium Marken. Von praktischen Lastenrädern über City- und Trekking e-Bikes, sportiven e-MTBs bis hin zu e-Dreirädern ist für alle e-Bike Interessierte das passende dabei. Das e-Bike-Expertenteam steht zusätzlich zu den Themen Finanzierung und Leasing beratend zur Seite.



Darüber hinaus bietet die neue e-Bike Welt ein umfassendes Serviceangebot. Die hauseigene Werkstatt, mit einer Fläche von 400 m², bietet Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie Software-Updates und ergonomische Anpassungen an.



Das in Pulheim ansässige Unternehmen e-motion experts GmbH, zertifiziertes Mitglied im Deutschen Franchiseverband, gehört mit insgesamt über 100 Shops zu den führenden Franchise-Unternehmen im Bereich Zweirad-Elektromobilität in der DACH-Region.



Mit der Eröffnung der e-Bike Welt in Pulheim erweitert die e-motion Gruppe ihre Standorte und wird zukünftig weitere Arbeitsplätze in der Region schaffen sowie innovative Mobilitätslösungen in Pulheim und Umgebung bieten.