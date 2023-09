2. Platz für das e-motion Elite Team bei der E-Bike WM für Jedermann in Ischgl

Die e-motion Gruppe war nicht nur als Sponsor bei der E-Bike WM vertreten, sondern ist auch mit einem eigenen Rennteam angetreten

Die E-Bike WM für Jedermann ist eine Veranstaltung der E-Bike World Federation (EBWF) - ein gemeinnütziger Verband, der sich zum Ziel gesetzt hat, Projekte rund um e-Bikes zu fördern. Sie findet seit fünf Jahren statt und wurde dieses Jahr erneut in Ischgl ausgetragen. Die Teilnehmenden treten in den Wertungsklassen “Elite” oder “Jedermann” in einem Zeitrennen gegeneinander an.



Als Sponsor der E-Bike WM war die e-motion e-Bike Gruppe mit einem eigenen Stand auf dem Expo-Gelände in Ischgl vertreten. Dort konnten sich Interessierte bei einem alkoholfreien Radler oder Popcorn ausführlich zu den Karrieremöglichkeiten mit dem e-motion Franchise informieren oder eines der zahlreichen e-Mountainbike Modelle Probe fahren.



Ihre e-Mountainbike Expertise konnten die e-motion Mitarbeitenden auch auf dem Trail unter Beweis stellen. In der anspruchsvollen Wertungsklasse “Elite” erzielte das e-motion Team den zweiten Platz. Mit einer Gesamtzeit von 04:27:42 lagen sie dabei lediglich 13 Sekunden hinter dem erstplatzierten Team.



Mit über 1.300 Teilnehmenden konnte die E-Bike WM 2023 zudem einen Guiness World Record aufstellen. Sie wurde offiziell als größtes e-Bike Rennen der Welt prämiert.