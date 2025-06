Willlkommen Hamburg! Breuninger feiert neuen Store mit 500 Gästen

Seit rund acht Wochen erfreut der neue Breuninger Flagship-Store im Westfield-Überseequartier die Hamburgerinnen und Hamburger. Dies nahm Breuninger zum Anlass, sich für den gelungenen Start und herzlichen Empfang in der Hansestadt bei einem geladenen Gästekreis von rund 500 Kundinnen und Kunden, Partnern, Freunden des Hauses und prominenten Persönlichkeiten mit einem exklusiven Abendevent zu bedanken.



Seit rund acht Wochen erfreut der neue Breuninger Flagship-Store im Westfield-Überseequartier die Hamburgerinnen und Hamburger. Dies nahm Breuninger zum Anlass, sich für den gelungenen Start und herzlichen Empfang in der Hansestadt bei einem geladenen Gästekreis von rund 500 Kundinnen und Kunden, Partnern, Freunden des Hauses und prominenten Persönlichkeiten mit einem exklusiven Abendevent zu bedanken.



Am 08. April 2025 war es soweit, das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger eröffnete seinen ersten Store in Norddeutschland, im neu gebauten Westfield-Überseequartier in der Hamburger Hafencity. Auf drei Etagen mit über 13.000 Quadratmetern finden Hanseaten und überregionale Gäste im "Haus der schönen Dinge" seitdem eine Shopping- und Erlebniswelt voller inspirierender Sortimente, zeitgeistiger Marken und innovativer Konzepte vor.



Den ersehnten Start im Norden zelebrierte Breuninger nun nochmals mit einem großen Gästekreis, um sich für das erfolgreiche Opening und vor allem den herzlichen Empfang und Support der Hamburgerinnen und Hamburger aber auch aller Involvierten, insbesondere auch Partnern, zu bedanken.



Unter den rund 500 geladenen Gästen, die von Breuninger CEO Holger Blecker und Store-Geschäftsführer Henning Riecken begrüßt wurden, fanden sich Kundinnen und Kunden, Marken-Partner sowie lokale Geschäftskontakte und prominente Persönlichkeiten zum Event nach Ladenschluss im Store ein. Moderatorin Aminata Belli führte unterhaltsam durch den Abend.



Der vielfältige Gästekreis, hierunter Schauspielerin Bettina Zimmermann, die Sänger Sasha mit Ehefrau Julia Röntgen sowie Johannes Strate mit Ehefrau Anna Angelina Wolfers, die TVModeratorinnen Mareile Höppner & Nova Meierhenrich, Schriftstellerin Ildiko von Kürthy ebenso wie die Creatoren Toni Mahfud, Cherifa Akili und Kevin Pabel nutzten die "Nacht im Kaufhaus" zur Erkundung des kuratierten Lifestyle-Angebots und für den Austausch mit Team Breuninger, das sich am neuen Standort bestens eingespielt hat. Dem Anlass entsprechend, krönte eine besondere Fashion-Premiere das Event: seit Donnerstagabend ist eine gemeinsam mit dem Hamburger Künstler Paul Schrader, der auch persönlich anwesend war, entworfene, limitierte Capsule exklusiv im Breuninger Flagship-Store Hamburg erhältlich.



Bei Catering der Speisenwerft von Tim Mälzer, Dessert-Kreationen von Cake Artist Sophia Stolzes sowie Music- & DJ Sounds von der ABCD Band mit Denyo und Das Bo sowie DJ Wolfram erlebten die Gäste einen unterhaltsamen Abend, ganz im Zeichen des Perfect Hosts Breuninger, der damit erneut seine bereits jetzt herzliche Verbundenheit zum neuen Standort Hamburg offenbarte.

