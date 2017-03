Dyson #nocookies: POPUP-STORE im Herzen von Düsseldorf

Jana Ina Zarrella zum Auftakt in Düsseldorf

Dyson macht Düsseldorf ein wenig sauberer: Pünktlich mit dem Dreck-Weg-Tag und den ersten Frühlingstagen öffnet der erste Dyson POPUP-Store. In der Zeit vom 25. März bis zum 2. April 2017 können alle Interessierten im eigens entworfenen Store auf dem Schadowplatz in Düsseldorf den neuen Dyson V8 kennenlernen. Unterschiedliche Böden ermöglichen das Ausprobieren der Saugleistung des flexiblen Saugers und zahlreiche Accessoires überzeugen von der Flexibilität für eine modernere Art des Saugens.Der Frühjahrsputz hält dann auch in der Düsseldorfer Innenstadt Einzug. Dyson Mobile-Teams werden während des gesamten Aktionszeitraums in Düsseldorf für Ordnung sorgen und kostenlos Kinderwagen, Buggys, Autos oder auch mal die Straße absaugen und von Krümeln und Co. befreien.Der kabellose Dyson V8 schafft bis zu 40 Minuten aktive Reinigungszeit bei konstant hoher Saugkraft und ist so flexibel im Einsatz. Der Dyson V8 lässt sich zudem schnell in einen Handstaubsauger verwandeln, mit dem auch schwer erreichbare Stellen bequem erreicht und gesaugt werden können.Zum Auftakt der Aktionswoche kam Jana Ina Zarrella nach Düsseldorf und läutete die Dyson Aktion #nocookies ein. Die zweifache Mutter ist bekennender Dyson Fan, kennt sich nur zu gut mit krümeligen Kinderwagen aus und legt besonderen Wert auf Sauberkeit. „Seit ich Mama bin, weiß ich, wie wertvoll gute Haushaltshelfer sind“, so Jana Ina Zarrella. „Der kabellose Staubsauger ist klein, praktisch und stark. Er ist immer in Reichweite und eine super Unterstützung, wenn meine Kids mal wieder zu kleinen Krümelmonstern werden.“Als besonderes Highlight im POPUP-Store werden unter allen Teilnehmern der Dyson Challenge 1.000€ verlost. Wer nimmt die Herausforderung an und saugt am ordentlichsten?