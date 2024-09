“United let’s move!”: eine Woche in über 850 Fitnessstudios gratis trainieren

Unter dem Motto „Wir bewegen Deutschland“ startet die Initiativevom 23. bis 30. September 2024 in über 850 Fitnessstudios in ganz Deutschland. Eine Woche lang erhalten alle Interessierten die Möglichkeit, kostenlos in den teilnehmenden Fitnessstudios zu trainieren und so die Freude an Bewegung und Fitnesstraining zu entdecken.„United let’s move!“ ist Teil der Europäischen Woche des Sports – einer Kampagne der Europäischen Kommission, die jährlich Millionen Menschen in ganz Europa zu einem aktiven Lebensstil inspiriert. Jedes Jahr nehmen 40 Länder an der Initiative teil, die unter dem Mottosteht.Der diesjährige Start von „United let’s move!“ wird am 23. September 2024 im JOHN REED in Berlin-Friedrichshain mit einem großen Event gefeiert. Zu der Veranstaltung werden renommierte Gäste aus Politik, Medien und der Fitnessindustrie erwartet, die gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen den Auftakt der Initiative begehen. Workouts von Boxerin Zeina Nassar, Prof. Dr. Sarah Kobel und Prof. Dr. Stephan Geisler sowie Gespräche mit Expertinnen und Experten runden das Programm ab. Janosch Marx, Aufsichtsratsmitglied des DSSV e. V. (Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen) wird das Grußwort halten.Körperliche Aktivität ist nicht nur wichtig für die physische Fitness, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle für das psychische Wohlbefinden. Regelmäßige Bewegung verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit, stärkt Muskeln und Knochen und erhöht die Widerstandskraft gegen Krankheiten. So verringert körperliche Aktivität beispielsweise die Entwicklung von 13 Krebsarten um bis zu 42 %. Zudem wirkt Sport nachweislich stressreduzierend, verbessert die Stimmung und fördert die mentale Gesundheit.Janosch Marx vom DSSV betont die Bedeutung der Aktion: „Hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein und die Begeisterung für einen aktiven Lebensstil und Fitness zu steigern. Körperliche Aktivität ist ein Schlüsselfaktor für das Wohlbefinden der gesamten Gesellschaft. Es ist daher unerlässlich, dass dieses Thema sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik mehr Aufmerksamkeit erhält.“Dieses Jahr sind folgende Fitnessstudioketten beteiligt:all inclusive Fitness I Beat81 I by linzenich I Clever Fit I FAMILIY FITNESS CLUB I Fitness First I FitX I Gold’s Gym I Holmes Place I JOHN REED I Jumpers Fitness I LADYlike I McFIT I Prime Time Fitness I SPORTSCLUB4 I TOPFIT I wellyou Fitness I XTRAFITsowie zahlreiche Einzelstudios.Eine Übersicht über alle Studios und die beteiligten Fachverbände findet sich hier: www.unitedletsmove.de