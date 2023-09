Der #BEACTIVE DAY startet am Samstag mit über 750 Studios in Deutschland

Fitnessstudios, Vereine und weitere Institutionen laden herzlich zum diesjährigenam 23. September 2023 ein. Bewegung und die Förderung der körperlichen Gesundheit stehen mit dem Start der #BEACTIVE Kampagne im Mittelpunkt. Mit dem Ziel, Spaß an Bewegung zu vermitteln und die Bedeutung körperlicher Betätigung für das physische, geistige und soziale Wohlbefinden der Menschen zu verdeutlichen, werden im Rahmen der Europäischen Woche des Sports tausende kostenlose Veranstaltungen und Aktivitäten für alle Interessierten in ganz Europa organisiert.Amöffnen teilnehmende Fitnessstudios, Vereine und verschiedene Institutionen in Deutschland ihre Türen und ermöglichen jedem kostenfreien Zugang, spezielle Events oder besondere Kurse. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Vielfalt der Fitness- und Gesundheitsbranche zu entdecken und sich von Experten inspirieren zu lassen. Aktionen der Fitnessbranche sind unter www.beactive-day.de/aktionen zu finden.so hebt der Mediziner, ehemalige Spitzenleichtathlet und 1. Vorsitzender des DSSV e. V. Prof. Dr. Thomas Wessinghage die Wichtigkeit der Kampagne hervor.Im letzten Jahr verzeichnete der europäische Dachverband EuropeActive insgesamt 3.876 Veranstaltungen in ganz Europa, an denen über 700.000 Interessierte teilnahmen. Wir sind entschlossen, diese beeindruckende Teilnehmerzahl in diesem Jahr zu übertreffen. Jeder hat die Möglichkeit, ein Teil zu werden und von den kostenlosen Angeboten zu profitieren. Nur gemeinsam können wir mehr bewegen.Über die Europäische Woche des Sports:Die Europäische Woche des Sports ist eine Kampagne der Europäischen Kommission, die das Ziel hat, die Menschen in Europa für einen aktiveren Lebensstil zu begeistern und findet seit 2015 jedes Jahr vom 23. bis zum 30. September statt.