Organspende ist machbar. Organspende rettet Leben!

das Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) Zwickau (Sachsen)

das AMEOS Klinikum Bernburg (Sachsen-Anhalt)

die Zentralklinik Bad Berka (Thüringen)

Die Ehrung fand im Rahmen einer Festveranstaltung in Dresden statt. Dazu erklärt die: „Seit 20 Jahren machen wir mit dieser öffentlichen Auszeichnung deutlich, wie wichtig das persönliche Engagement von Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden sowie die Unterstützung durch alle Mitarbeitenden für die Realisierung von möglichen Organspenden in den Kliniken ist. Stellvertretend für alle Krankenhäuser, die Organspenden ermöglichen, bedanken wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der heute ausgezeichneten Kliniken für ihren Einsatz.“führt aus: „Wir möchten alle Kliniken motivieren, sich für die Gemeinschaftsaufgabe Organspende einzusetzen. Hierbei spielen die Transplantationsbeauftragen eine besondere Rolle. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass mögliche Organspender zuverlässig erkannt werden, dass es interne Richtlinien für den Ablauf einer Organspende gibt und dass die Kolleginnen und Kollegen über das Thema informiert werden.“„Das Ziel aller Beteiligten in den Kliniken ist es, den Willen eines Verstorbenen bezüglich einer möglichen Organspende umzusetzen“, sagt. „Dazu muss dieser Wille bekannt sein. Wir appellieren daher heute auch an alle Bürgerinnen und Bürger, sich über das Thema zu informieren, zu Lebzeiten eine Entscheidung zu treffen, diese zu dokumentieren und mit Familie und Freunden darüber zu sprechen.“ Weiterhin dankt sie allen Organspenderinnen und Organspendern und deren Familien für die Entscheidung, mit einer Organspende anderen Menschen zu helfen.Der, betont: „Wir bedanken uns bei allen Krankenhäusern in der Region für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Koordinatorinnen und Koordinatoren der DSO stehen rund um die Uhr für Fragen und zur Unterstützung im Ablauf einer Organspende zur Verfügung.“In der DSO-Region Ost (Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt) gab es im Jahr 2023 insgesamt 126 Organspenderinnen und Organspender (2022: 112). Es konnten 351 Organe für die Transplantation entnommen werden (2022: 329). Rund 900 Menschen aus der Region standen Ende 2023 auf der Warteliste für eine Transplantation.Die DSO ist die Koordinierungsstelle für die postmortale Organspende gemäß Transplantationsgesetz und bietet den rund 1.200 Entnahmekrankenhäusern in Deutschland umfassende Unterstützungsangebote bei den Abläufen der Organspende an. Dazu gehören Vorträge und Beratungen in den Kliniken, Fort- und Weiterbildungen, ein zertifiziertes E-Learning-Fortbildungsprogramm sowie fachbezogene Informations- und Arbeitsmaterialien. In der DSO-Region Ost betreut ein Team von 12 Koordinatorinnen und Koordinatoren über 130 Entnahmekrankenhäuser in allen Belangen der Organspende.