Pariser Autosalon 2022: DS Automobiles zeigt die Kunst des Reisens und eine blutjunge Modellpalette

„L'Art du Voyage à la Française“ : DS Automobiles zeigt die französische Kunst des Reisens in Halle 4 auf dem Pariser Autosalon

Im Fokus : Physische Weltpremiere des neuen DS 3 und des DS 9 E-Tense Opéra Première

Elektrifizierung: Prototyp DS E-Tense Performance und Formel-E-Rennwagen DS E-Tense FE21 sorgen für elektrische Spannung

Luxus Know-how: DS Handwerkskünstler geben Einblicke in das Herz der Marke

Neuer DS 3 E-Tense, Level Opera (Top Level), Art Basalt Schwarzes Interieur, Lackierung in Seiden-Grau, schwarzes Dach

[DS 3 E-Tense Elektromotor, 115 kW (156 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4-14,1 kWh/100 km; Elektrische Reichweite kombiniert: 374-401 km, innerstädtisch: 465-482 km; CO 2 -Emission: 0 g/km]

DS 4 E-Tense 225, Level Opera (Top Level), Opera Interieur in Criollo-Braun, Lackierung in Kristall-Grau, schwarzes Dach

[DS 4 E-Tense 225 (Systemleistung: 165 kWh/225 PS): Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,3-1,2 l/100 km und 15,2-14,6 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 57-60 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 62-65 km (EAER City); CO 2 -Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 28-27 g/km]

Neuer DS 7 E-Tense 4x4 360 La Première (limitierte Sonderedition), Opéra Interieur in Perl-Grau, Lackierung in Seiden-Grau

[DS 7 E-Tense 4x4 360 (Systemleistung: 265 kW/360 PS): Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,8 l/100 km und 17,8 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 58 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 58 km (EAER City); CO 2 -Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 40 g/km]

DS 9 E-Tense 4x4 360 Opéra Première (Sonderedition), Opera Interieur in Perl-Grau, Lackierung in Whisper

[DS 9 E-TENSE 4x4 360 (Systemleistung: 265 kW/360 PS): Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,8 l/100 km und 15,5 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 51 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 52 km (EAER City); CO 2 -Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 41 g/km]

DS Automobiles präsentiert sich in der eigenen Heimatstadt beim diesjährigen Pariser Autosalon mit mehreren Weltpremieren und einer zu 100% elektrifizierten und besonders jungen Modellpalette. Die Pariser Premiummarke lädt die Besucher ein, die französische Kunst des Reisens, die „zu erleben – und das mit allen Sinnen. Wie eine Art Schmuckkasten präsentiert sich die DS Ausstellungsfläche mit hellem Holz und schwarzen Paneelen kombiniert mit einer DS Duft-Atmosphäre, einer feinabgestimmten Lichtinstallation und einer exklusiven musikalischen Untermalung über High-End-Lautsprecher des Zulieferers FOCAL.Unter anderem präsentiert die junge Premiummarke aus dem Stellantis-Konzern den kürzlich enthüllten, den just aufgefrischten, den neuenund das gerade enthüllte Sondermodell. Neben den DS Serienmodellen werden außerdem der Hochleistungs-Prototyp DS E-Tense Performance und der Formel-E-Einsitzer DS E-Tense FE21 vorgestellt.Die Handwerkskünstler und Sattlermeister von DS sind jeden Tag vor Ort und teilen ihr eigenes Luxus-Know-how in Sachen Materialverarbeitung. Im Bereich „Savoir-faire DS“ bekommt das Publikum die Möglichkeit, das unnachahmliche Talent der Künstler zu entdecken und dadurch einen noch besseren Einblick in das Herz der noblen Marke zu erhalten. Die Sattlermeister geben dabei einen gesonderten Einblick in die aufwendige Lederverarbeitung von DS Automobiles.DS Liebhaber und Design-Affine finden in derviele DS Lifestyle-Produkte, die von der Pariser Marke entworfen wurden, um das DS Erlebnis im Alltag erlebbar zu machen. Die Kollektion bietet eine breite Vielfalt an Produkten – von Modellautos bis hin zur Reisetasche – und verkörpert die Markenidentität von DS Automobiles: Pariser Luxus Know-how, Raffinesse und Liebe zum Detail.Gerade das besondere Design, das imentsteht und die Fahrzeuge von DS so besonders macht, lockt viele Interessenten zur jungen Premiummarke. Daher nimmt DS Automobiles den Autosalon zum Anlass, erstmals Originalskizzen anzubieten, die während der Entwicklung der Modelle von Hand gezeichnet wurden. Damit haben die Besucher die exklusive Möglichkeit, einen Teil der DS Designgeschichte zu erwerben.Der Stand von DS Automobiles befindet sich auf rund 650 Quadratmetern indes Messegeländes in Paris (Parc des Expositions de la Porte de Versailles). Als Teil des „Mondial de l'Auto 2022“ ist er vom 17. (Pressetag) bzw. 18. bis 23. Oktober in Paris zugänglich.