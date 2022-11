Neuauflage DS x MÉTIERS D'ART: DS Automobiles initiiert erneut Kunstwettbewerb

Neuauflage: Zweite Edition des Wettbewerbs DS x MÉTIERS D'ART lanciert

Lichtspiel: Für dieses Jahr steht die Arbeit mit Lichteffekten für den Kühlergrill des neuen DS 3 im Fokus

Kreativschmiede: Handwerkskünstler tragen zum kreativen Schöpferreichtum von DS Automobiles bei

Auf der Suche nach Kreativität und Exzellenz rufen die Teams von DS Automobiles in Zusammenarbeit mit Métiers Rares erneut die besten französischen Kunsthandwerker dazu auf, kreativ zu werden und ihre Ideen in die Entwicklungen der DS Modelle einzubringen. Bereits bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs DS x MÉTIERS D'ART konnte durch die Innovationskraft des Kunsthandwerks die Verbindung zwischen DS Automobiles und Fachleuten der kreativen Kunstszene vertieft werden.Die erste Ausgabe von DS x MÉTIERS D'ART, die 2021 ins Leben gerufen wurde, führte zur Kreation der Innenausstattung eines exklusiven DS 9, die von der Preisträgerin Anne Lopez gestaltet wurde. Die Absolventin der Beaux-Arts in Paris und der École d'Art Mural in Versailles ließ sich für sie Gestaltung besonders von der Bewegung und der Wirkung des Windes auf die Natur inspirieren und sorgte damit für ein spektakuläres DS 9 Interieur.Ab sofort geht der Wettbewerb unter dem Namen DS x MÉTIERS D'ART – DS LUMEN in die zweite Runde. Der Gewinner soll in vier Phasen ermittelt werden. In der ersten Phase müssen sich die Kandidaten anhand von Unterlagen anmelden. Eine Jury wird zehn Teilnehmer aus allen Bewerbern auswählen. Diese zehn Wettbewerber werden ein bestimmtes Budget an die Hand bekommen, um damit ein Musterexemplar ihrer Vision herzustellen. Im Anschluss werden anhand dieser Muster drei Finalisten bestimmt. Nur diese drei Künstler werden einen Bereich für den Kühlergrill des neuen DS 3 E-Tense [DS 3 E-Tense, 115 kW (156 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4-14,1 kWh/100 km; Elektrische Reichweite kombiniert: 374-401 km, innerstädtisch: 465-482 km; CO-Emission: 0 g/km]* entwerfen, ebenfalls mit einem festgelegten Budget. Die Jury wählt dann den Gewinner des Wettbewerbs aus, der von DS Automobiles mit der ganzheitlichen Gestaltung eines DS 3 Kühlergrills beauftragt wird und außerdem ein attraktives Preisgeld erhält.Die Jury setzt sich wie im vergangenen Jahr aus Fachleuten von DS Automobiles und einflussreichen Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst und Design zusammen.Der Wettbewerb DS x MÉTIERS D'ART richtet sich an alle Handwerkskünstler, die in Frankreich ansässig sind. DS Automobiles strebt danach, das französische Luxus Savoir-faire in die Automobilwelt zu bringen. Der Wettbewerb bietet der jungen Premiummarke aus Paris die Möglichkeit, den kreativen Schöpferreichtum dieser Künstler für die eigenen Kreationen zu gewinnen und für zukünftige Modelle einzubringen.