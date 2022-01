Hohe Kunst: Sonderedition DS 3 Crossback Toits de Paris ab sofort bestellbar

Startschuss: Die limitierte Sonderedition „Toits de Paris“ ist ab sofort bestellbar

Hommage: DS 3 Crossback Toits de Paris Sonderedition charakterisiert Pariser Dächer

Einzigartig: Neue Dachfarbe, besondere Sitzbezüge und viele Design-Highlights

100 % elektrisch E-TENSE Stromverbrauch (kombiniert)*: 16,2-15,9 kWh/100 km; Reichweite (kombiniert): 328-340 km; CO 2 -Emission: 0 g/km ab 41.190 Euro vor Umweltbonus

Benzinmotor PureTech 130 Automatisch Kraftstoffverbrauch (kombiniert)* 6,1-6,0 l/100 km; CO 2 -Emissionen (kombiniert) 138-136 g/km ab 31.140 Euro

Dieselmotor BlueHDi 110 Manuell Kraftstoffverbrauch (kombiniert)* 4,6-4,5 l/100km; CO 2 -Emissionen (kombiniert) 120-118 g/km ab 30.340 Euro

Dieselmotor BlueHDi 130 Automatisch Kraftstoffverbrauch (kombiniert)* 4,8 l/100km; CO 2 -Emissionen (kombiniert) 127-125 g/km ab 34.040 Euro



Die Dächer von Paris sind ein wichtiger Teil des Pariser Kulturerbes und zeugen von der Brillanz des Haussmannschen Plans, der die Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts formte. Etwa 20 Meter über den Straßen bilden die Häuser im Pariser Zentrum ein Meer aus grauen Zinkdächern, aus denen sich die schönsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt erheben. Die Dächer von Paris haben mit ihren Farbtönen, Formen, dem Können der Dachdecker und den Geschichten, die sie unter den Dachschrägen verbergen, zahlreiche Künstler inspiriert. Maler, Dichter, Filmemacher oder Fotografen wie Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Gustave Caillebotte, Paul Verlaine, Jacques Prévert, François Truffaut oder Robert Doisneau haben dazu beigetragen, dass die Dächer von Paris ihr charakteristisches Prestige erhielten; so sehr, dass ein Antrag auf Aufnahme in das UNESCO-Welterbe gestellt wurde.Das Äußere des Sondermodells ist dezent mit exklusiven Badges an der Front und an den Profilen versehen, die die Pariser Skyline und symbolträchtige Monumente wie den Eiffelturm, den Tour Montparnasse und Sacré-Coeur zeigen.Der Kühlergrill weist verchromte Dachspitzen auf, die diewiderspiegeln. Die diamantgeschliffenen 18-Zoll-Felgen SHANGHAI harmonieren mit dem Karat-Grau des Daches und verdeutlichen das hohe Niveau der Sonderedition.Im Innenraum präsentiert die Limitierte Editiondas Interieur Bastille in einem neuen Licht mit einer Dreistoffverarbeitung auf den Sitzen. Das Armaturenbrett und die Türverkleidungen sind in einer originellen basalt-schwarzen Schuppenoptik kunstfertig gearbeitet. Optional sind auch Sitze aus genarbtem Leder in basalt-schwarz erhältlich.Die Limitierte Editionverfügt über eine neue Dachfarbe in Karat-Grau, die mit einer der fünf verfügbaren Farben kombiniert werden kann: Perlmutt-Weiß, Polar-Weiß, Perla Nera-Schwarz, Artense-Grau und Kristall-Grau.Zu den nennenswerten Ausstattungsmerkmalen gehören die Einparkhilfe hinten, die Klimaautomatik oder die Scheibenwischer vorne mit automatischer Steuerung und Taktung sowie Sicherheitstechnologien wie die automatische Notbremsung, Front-, Seiten- und Vorhangairbags vorne und hinten, Geschwindigkeitsregler/-begrenzer und die Erkennung von Geschwindigkeitsschildern und -empfehlungen.Vier Motorisierungen sind erhältlich:Neben Frankreich, Deutschland und weiteren europäischen Märkten, wird das Sondermodell auch in Japan und Südkorea verfügbar sein.