Enthüllt: Neuauflage des DS 7 feiert Weltpremiere

Enthüllt: DS 7 Crossback wird zu DS 7 und zeigt erstmals sein neues Gesicht

Erneuert: Umfangreiche optische und technische Updates für den zweiten Lebenszyklus

Versiert: DS Pixel LED Vision 3.0 , DS Light Veil und neues Infotainment mit DS Iris

Bestärkt: Neue Plug-in-Hybrid-Motorisierung mit Allrad und 265 kW (360 PS)

(Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,8 l/100 km und 17,8 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 58 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 58 km (EAER City); CO 2 -Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 40 g/km)

2

Die Perlenstich-Ziernähte: Die Liebe zum Detail zeigt sich auch in den Perlenstich-Nähten, die nun auch in den Farben Weiß und Saphir angeboten werden. Sie sind unter anderem an den erstmals auch in Perl-Grau angebotenen Uhrenarmband-Sitzen, am Armaturenbrett und den Seitenverkleidungen zu finden.

Die Liebe zum Detail zeigt sich auch in den Perlenstich-Nähten, die nun auch in den Farben Weiß und Saphir angeboten werden. Sie sind unter anderem an den erstmals auch in Perl-Grau angebotenen Uhrenarmband-Sitzen, am Armaturenbrett und den Seitenverkleidungen zu finden. Die Polsterung im Uhrenarmband-Design: 18 Monate Entwicklungsarbeit im DS Design Studio Paris zusammen mit den besten Sattlermeistern, nicht weniger Arbeit steckte DS Automobiles in die Entwicklung des eigenen Markenzeichens, die „Bracelet-Sitze“. Das anspruchsvolle bayrische Vollnarbenleder erhält durch die aufwendige Verarbeitung das einzigartige Finish, das metallenen Uhrenarmbändern nachempfunden ist.

18 Monate Entwicklungsarbeit im DS Design Studio Paris zusammen mit den besten Sattlermeistern, nicht weniger Arbeit steckte DS Automobiles in die Entwicklung des eigenen Markenzeichens, die „Bracelet-Sitze“. Das anspruchsvolle bayrische Vollnarbenleder erhält durch die aufwendige Verarbeitung das einzigartige Finish, das metallenen Uhrenarmbändern nachempfunden ist. Der Chronograph B.R.M R180: Die B.R.M R180 ist in Zusammenarbeit mit der Bernard Richard Manufaktur (B.R.M Chronographes) vor den Toren von Paris bereits für den ersten DS 7 Crossback entwickelt worden. Der Chronograph fährt majestätisch aus seinem Gehäuse auf dem Armaturenbrett, sobald das Fahrzeug gestartet wird.

Die B.R.M R180 ist in Zusammenarbeit mit der Bernard Richard Manufaktur (B.R.M Chronographes) vor den Toren von Paris bereits für den ersten DS 7 Crossback entwickelt worden. Der Chronograph fährt majestätisch aus seinem Gehäuse auf dem Armaturenbrett, sobald das Fahrzeug gestartet wird. Die „Clous de Paris“-Guillochierung: Clous de Paris, zu Deutsch „Nägel von Paris“ bzw. Hufnagelmuster, ist ein weiteres Markenzeichen von DS Automobiles. Guillochierung ist eine Form der Oberflächenveredelung, eine Art Gravur, bei der im Fall von „Clous de Paris“ kleine Diamanten in die Oberflächen eingraviert werden. Erstmals als Zierde von Uhrenziffernblättern entwickelt, schmückt das edle Muster viele Elemente des DS 7 Interieurs.

DS Active Scan Suspension: Bei der kameragesteuerten, aktiven Federung liefert eine hinter der Windschutzscheibe verbaute Kamera gemeinsam mit vier Neigungssensoren und Beschleunigungsmessern Analysedaten an einen Rechner, der fast in Echtzeit jedes Rad unabhängig ansteuert und die Dämpferhärte kontinuierlich gemäß den übermittelten Informationen anpasst. Daraus ergibt sich ein ebenso komfortables wie dynamisches Fahrverhalten.

Bei der kameragesteuerten, aktiven Federung liefert eine hinter der Windschutzscheibe verbaute Kamera gemeinsam mit vier Neigungssensoren und Beschleunigungsmessern Analysedaten an einen Rechner, der fast in Echtzeit jedes Rad unabhängig ansteuert und die Dämpferhärte kontinuierlich gemäß den übermittelten Informationen anpasst. Daraus ergibt sich ein ebenso komfortables wie dynamisches Fahrverhalten. DS Night Vision : Dank der Infrarotkamera im Kühlergrill, kann DS Night Vision die Nachtsicht um bis zu 300 Meter verbessern und Fußgänger und Tiere größer als 50 Zentimeter erkennen. In der digitalen Instrumentenanzeige hat der Fahrer eine klare Sicht auf das Geschehen vor dem Fahrzeug. Vor möglichen Gefahren in der Nähe der Fahrbahn warnt das System zunächst visuell und anschließend akustisch.

Dank der Infrarotkamera im Kühlergrill, kann die Nachtsicht um bis zu 300 Meter verbessern und Fußgänger und Tiere größer als 50 Zentimeter erkennen. In der digitalen Instrumentenanzeige hat der Fahrer eine klare Sicht auf das Geschehen vor dem Fahrzeug. Vor möglichen Gefahren in der Nähe der Fahrbahn warnt das System zunächst visuell und anschließend akustisch. DS Driver Attention Monitoring : Mittels zwei Kameras wird der Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers analysiert. Die erste Kamera prüft das Verhalten des Fahrzeugs in der Umgebung und die zweite, dem Fahrer zugewandte Kamera analysiert die Augenlidbewegung des Fahrers, um Rückschlüsse auf den Grad der Müdigkeit zu ziehen.

Mittels zwei Kameras wird der Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers analysiert. Die erste Kamera prüft das Verhalten des Fahrzeugs in der Umgebung und die zweite, dem Fahrer zugewandte Kamera analysiert die Augenlidbewegung des Fahrers, um Rückschlüsse auf den Grad der Müdigkeit zu ziehen. DS Drive Assist : Der neue DS 7 ist weiterhin mit DS Drive Assist ausgestattet, einem adaptiven Geschwindigkeitsregler, der das Anhalten und Wiederanfahren ohne Eingreifen des Fahrers steuern kann. Der DS 7 hält außerdem die Spur nicht nur mittig, sondern auf der gewünschten Fahrlinie.

Der neue DS 7 ist weiterhin mit ausgestattet, einem adaptiven Geschwindigkeitsregler, der das Anhalten und Wiederanfahren ohne Eingreifen des Fahrers steuern kann. Der DS 7 hält außerdem die Spur nicht nur mittig, sondern auf der gewünschten Fahrlinie. FOCAL Electra®: Ein weiteres Highlight im DS 7 ist das einzigartige Klangerlebnis mit dem optionalen FOCAL Electra® Sound System. Das Audiosystem besteht aus 14 Lautsprechern, einschließlich eines Subwoofers und einem Verstärker (Gesamtleistung 515 Watt) für einen beeindruckenden, perfekt auf das Fahrzeug abgestimmten Klang.

DS 7 E-Tense 4x4 300: 220 kW-Systemleistung (300 PS) mit Allradantrieb, PureTech-Benzinmotor mit 147 kW (DS 7 E-Tense 4x4 300 (Systemleistung 220 kW/300 PS):

Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert)): 1,2 l/100 km und 16,4-16,2 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 66 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 69 km (EAER City); CO 2 -Emission (gewichtet*, kombiniert): 27 g/km)

DS 7 E-Tense 225: 165 kW-Systemleistung (225 PS) mit Frontantrieb, PureTech-Benzinmotor mit 133 kW (180 PS) und einem Elektromotor vorne mit 81 kW (110 PS):

(Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert)): 1,3-1,2 l/100 km und 16,6-16,3 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 66-67 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 66-68 km (EAER City); CO 2 -Emission (gewichtet*, kombiniert): 29-28 g/km)

DS 7 BlueHDi 130: Dieselmotor mit 96 kW (130 PS) und Automatikgetriebe

(Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5,5-5,1 l/100 km; CO 2 -Emissionen (kombiniert): 145-134 g/km)

DS Automobiles blickt als Marke auf eine noch sehr junge Historie zurück, in der das C-Premium-Modell DS 7 eine tragende Rolle spielt. 2014 wurde die Eigenständigkeit der Marke verkündet und 2015 umgesetzt. 2018 kam dann das erste unabhängig entwickelte DS Modell: der DS 7 Crossback. Ein komplett eigenständiger C-Premium-SUV mit vielen ungewöhnlichen und markanten Design-Elementen, feinem Materialeinsatz und vielen Elementen der Haute-Couture, die man so im Automobilbereich bisher nicht kannte. Auch die Technik überzeugte, denn bereits 2018 kam der schöne SUV beispielsweise mit kamerabasierter Federungsowie Infrarotkameraund setzte damit Maßstäbe für das Segment. Seither begeisterte der DS 7 Crossback seine Fahrer mit der Kombination aus außergewöhnlicher Optik, feinsten Materialien sowie technischer Finesse und steht wie kein anderes DS Modell für die Unabhängigkeit der jungen Premiummarke.Nun bekommt der DS Bestseller ein optisches und technisches Update, das die Fans des komfortablen SUVs auch für den zweiten Lebenszyklus begeistern soll.Optisch legt der im französischen Werk Mulhouse (Mühlhausen) gebaute DS 7 vor allem an der Front nach: Ein neuer Kühlergrill und neue(optische Verlängerungen des Kühlergrills) in Kombination mit der neuen Lichtsignatur (undsorgen für den frischen Auftritt. Auch neue Stoßfänger sowie neue Räder mit bis zu 21“ schmücken den SUV. Zwei der sechs Lackfarben sind neu hinzugekommen in Form von Seiden-Grau (bekannt vom DS 4 ) und Saphir-Blau.Dank einer neuen Heckklappenverkleidung wirkt das DS 7 Heck optisch gestreckt. Insgesamt wächst der DS 7 marginal auf 4,59 Meter in der Länge (+2 cm), 1,90 Meter in der Breite (+1 cm) und 1,63 Meter in der Höhe (+1 cm).Mit der Neuauflage des DS 7 entfällt auch der Namenszusatz „Crossback“, was sich auch beim Schriftzug am Heck widerspiegelt: Statt „Crossback“ thront nun der Markenname „DS Automobiles“ zwischen den neuen und schlankeren Rückleuchten in Schuppenoptik. Dieser steht nun außerdem auf matt-schwarzem Untergrund statt Chrom.Insgesamt erscheint der neue DS 7 dynamischer mit schärferen Linien. Hierzu trägt auch der vielseitige Verzicht auf weitere Chrom-Elemente bei, was von Chefdesigner Thierry Metroz als „Chrom-Detox“ beschrieben wird. Unter anderem sind diedie Fensterrahmen und die Umrandungen der Heckleuchten in Matt-Schwarz erhältlich. Auch das DS Logo auf dem Kühlergrill und am Heck kann erstmals in Schwarz statt Chrom geordert werden.Neben der moderneren Optik gab es einen weiteren Grund für das „Chrom-Detox“: Für die Herstellung von Chrom wird in der Produktion viel Energie und COverbraucht. Der Verzicht auf viele Chrom-Elemente geht damit auch mit einer sparsameren und nachhaltigeren Produktion einher.Beim Interieur haben sich die DS Designer wieder von den großen Pariser Modehäusern inspirieren lassen, die genauso wie DS besonderen Wert auf die Auswahl der Materialien und deren Verarbeitung legen. So ist eine neue Innenausstattungentstanden, die neben Basalt-Schwarz nun erstmals in Perl-Grau erhältlich ist und die obere Spitze der DS Ausstattungsvarianten darstellt. Die neue Polsterung sorgt für ein sichtlich hochwertiges Innenraum-Ambiente mit feinstem Nappaleder in Naturoptik, das dank Linienprägung das Design des Tagfahrlichtes,, aufgreift.Nebenbietet auch die zweithöchste Ausstattungsliniereichlich FinesseDie Innenausstattung ist in der Farbe Basalt-Schwarz ausgeführt und verfügt über eine intensive Rauten-Steppung, die mit Leder kombiniert ist. Das Einstiegs-Interieurwurde mit einer neuer Stoffverkleidung und Maserung in Schuppenmuster in Basalt-Schwarz aufgefrischt. Die sportliche Ausstattungslinieist geprägt vom Mikrofaser-Textil Alcantara. Dieses ist nun in einem tieferen Schwarz erhältlich und wird durch goldene und karmin-rote Elemente akzentuiert, die das dynamische Erscheinungsbild unterstreichen. (Bei Wahl dersind ebenfalls viele Elemente beim Exterieur serienmäßig sportlicher in Matt-Schwarz und Karmin-Rot gehalten.)Wie sein Vorgänger bietet auch der DS 7 feinste Materialien und Haute-Couture-Elemente, die ihn in besonderem Maße von seinen Mitbewerbern differenzieren. Beispiele hierfür sind:Dasist eine der größten Veränderungen des neuen DS 7 mit der Einführung desSystems. Diese Lösung bietet eine völlig überarbeitete Schnittstelle, die vollständig konfigurierbar, reaktiv und nahtlos eingelassen ist.ist die natürliche Spracherkennung und steuert beispielsweise die Navigation, Klimatisierung, Sitzheizung und gibt unter anderem Auskunft zum Wetter. Das Menü des hochauflösenden 12-Zoll-Touchscreens besteht aus Widgets, die alle frei individualisierbar sind. Die Funktion Mirror Screen für Smartphones ist nun auch kabellos (über Wi-Fi) verfügbar.Mitzieht eine weitere technische Neuerung in den DS 7 ein. Die Pixel-Funktion bietet den Vorteil einer optimalen Beleuchtung ohne Blendung des Gegenverkehrs. Der Lichtstrom ist stärker und gleichmäßiger mit einer auf 380 Meter erhöhten Reichweite bei Fernlicht. Das Pixel-Fernlichtmodul besitzt 84 LEDs, die sich über drei Reihen erstrecken. Die Beleuchtung in Kurven wird durch die Intensität der äußeren LEDs des Pixel-Moduls in Abhängigkeit vom Lenkeinschlag gesteuert.ist das neue Tagfahrlicht im DS 7. Es wurde von den Arbeiten an den Konzeptfahrzeugen DS X E-Tense und DS Aero Sport Lounge inspiriert. Das Licht scheint sich durch die Farbe der Karosserie zu bewegen.besteht aus dem Tagfahrlichtmodul und vier weiteren vertikalen Leuchtelementen, die aus 33 LEDs bestehen. Die Innovation kommt durch den Herstellungsprozess: Die lasergravierte Polycarbonat-Oberfläche wird auf der Innenseite lackiert, sodass sie abwechselnd hell und in Wagenfarbe erscheint. Es entsteht ein Effekt von Tiefe und Licht wie bei einem Schmuckstück.leuchtet auf und erlischt, wenn das Auto ver- und entriegelt wird.Mitbekommt der DS 7 eine neue 360-Grad-Kamera. Sie bietet dank neuen, hochauflösenden Digitalkameras eine Rundumsicht in bestechender Qualität und ist bei niedrigen Geschwindigkeiten aktiv.Weitere technische Highlights sind folgende vom DS 7 Crossback bekannte Features:Insgesamt werden vier Motorisierungen angeboten, drei Plug-in-Hybrid-Versionen und eine Diesel-Version. Benzinmotoren fallen komplett aus der Palette. Damit unterstreicht die junge Marke einmal mehr die eigene Ambition, bereits ab 2025 nur noch reinelektrische und Plug-in-Hybrid-Versionen anzubieten.Zu den bereits vom DS 7 Crossback bekannten Motorisierungen gibt es eine Neuerung: Der DS 7 wird noch stärker und kommt alsmit 265 kW-Systemleistung (360 PS), Allradantrieb, PureTech-Benzinmotor mit 147 kW (200 PS) und zwei Elektromotoren mit 81 kW (110 PS) vorne und 83 kW (112 PS) hinten. Das Fahrwerk ist um 15 mm abgesenkt, die Spur breiter (+24 mm vorn, +10 mm hinten) und die vorderen Bremsen haben einen Durchmesser von 380 Millimetern mit speziellen Bremssätteln der Motorsportabteilung DS Performance. Derbeschleunigt von 0 auf 100 km/h in lediglich 5,6 Sekunden und sorgt für Souveränität auf der Straße.Folgende drei weiteren Motorisierungen werden angeboten:Deutscher Marktstart für den neuen DS 7 ist Spätherbst 2022. Die Bestellungen werden bereits in Kürze geöffnet, womit auch die finalen Preise für die DS Neuauflage bekanntgegeben werden.