Energie im Überfluss: Vorstellung DS 9 E-Tense 250 & DS 9 E-Tense 4X4 360

2

2

Vorstellung: DS Flaggschiff mit zwei starken Hybrid-Motorisierungen

Qual der Wahl: Elektrischer Allradantrieb mit 265 kW (360 PS) oder 70 Kilometer Reichweite (WLTP-Stadtzyklus) mit 183 kW (250 PS)

Stattlicher Auftritt: DS 9 vereint Eleganz, Exzellenz und Leistung



2

2

2

DS 9 E-Tense 250 Performance Line +: 53.810 Euro

53.810 Euro DS 9 E-Tense 250 Rivoli +: 56.560 Euro

2

DS 9 E-Tense 4x4 360 Performance Line + : 64.250 Euro

: 64.250 Euro DS 9 E-Tense 4x4 360 Rivoli +: 67.000 Euro

2

2

2

(Systemleistung: 183 kW/250 PS): Energieverbrauch gewichtet*, kombiniert): 1,2-1,1 l/100 km und 17,5-17,2 kWh Strom/100 km; rein elektrische Reichweite (kombiniert): 65-67 km (EAER); CO-Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 27-26 g/km(Systemleistung: 265 kW/360 PS): Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,8 l/100 km und 15,5 kWh Strom/100 km; rein elektrische Reichweite (kombiniert): 51 km (EAER); CO-Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 41 g/kmDerist das aktuelle Flaggschiff der Pariser Premiummarke und verkörpert wie kein anderes Modell die Kunst des Reisens. Das Modell vereint Leistungsfähigkeit mit höchster Raffinesse in Form einer eleganten und stattlichen Limousine von 4,93 Meter Länge. Dank des großen Radstandes von 2,90 Meter können sich auch die Passagiere im Fond über besondere Beinfreiheit freuen. Zwei neue Plug-in-Hybridmotoren kombinieren Benzin- und Elektroantrieb für ein angenehmes Gleiten.Die beiden neuen Motorisierungen sind in Verbindung mit den Ausstattungenunderhältlich. Diese zeichnen sich durch die Verwendung edelster Materialien aus und bedienen sich des einzigartigen Pariser Luxus Savoir-faire von DS Automobiles.Derist das reichweitenstärkte DS Modell. Er verfügt über einen 4-Zylinder-PureTech-Benzinmotor mit 147 kW (200 PS), der von einem elektrischen Antrieb mit 81 kW (110 PS) unterstützt wird. Eine neue 15,6-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern nach dem WLTP-Stadtzyklus oder 61 Kilometern nach dem kombinierten WLTP-Zyklus. Das bordeigene Ladegerät mit 7,4 kW ermöglicht eine Aufladung von 0 auf 100% in 2 Stunden und 23 Minuten. Die CO-Emissionen sinken auf nur 26 Gramm pro Kilometer bei einem Kraftstoffverbrauch von 1,1 Litern pro 100 km im kombinierten WLTP-Zyklus.Die Höchstgeschwindigkeit desist elektronisch auf 240 km/h begrenzt. Rein elektrisch kann die Limousine bis 135 km/h angetrieben werden. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 8,1 Sekunden.PreiseDie Entwicklung deswurde von der DS eigenen Rennsportabteilung DS Performance geleitet. DS Performance kann auf jahrelanges Know-how in der Formel E zurückgreifen und dominierte in den Saisons 2019 und 2020 die rein elektrische Rennserie klar mit dem Gewinn aller Titel. Dank E-Expertise sorgt die Abstimmung der Motorisierung und der Fahrwerkskonstruktionen desfür ein außergewöhnliches Fahrverhalten.DS Automobiles beschreibt den Fahrstil der eigenen Modelle als „dynamische Gelassenheit“. Dieses Prinzip wird imeinmal mal perfektioniert.Derverfügt über eine spezifische Vorder- und Hinterachse mit verbreiterter Spur. Die Bremsanlage ist mit Vierkolben-Bremssätteln für eine bessere Kraftverteilung bei starker Beanspruchung mit 380 mm x 32 mm großen Scheiben vorne (+ 50 mm x 2 mm im Vergleich zum) und 290 x 12 mm großen Scheiben hinten verstärkt. Dabei liegt die Allradversion außerdem etwas tiefer auf der Straße als die weniger stark motorisierten Versionen. Wie beim Einsitzer der Formel E wird die mechanische Kraft nur bei Bedarf nach der Energierückgewinnung angelegt. Die Stoßdämpfer, Federn und der Stabilisator sind ebenso wie das Motor-Mapping für denspezifisch.Unabhängig von der Ausstattungsvariante ist die DS spezifische, kamerabasierte Federungserienmäßig. Dank dieser Federung vereint derden gedämpften Komfort einer statusorientierten Großraumlimousine mit der Dynamik eines Gran Turismo-Coupés.Ein 4-Zylindermotor mit 147 kW (200 PS) und zwei Elektromotoren mit 81 kW (110 PS; in das Getriebe vorne integriert) und 83 kW (113 PS; an die Hinterachse gekoppelt), werden von einem intelligenten Allradantrieb begleitet. Die 11,9-kWh-Batterie profitiert von einem fortschrittlichen Energie-Management, um auf unterschiedliche Anforderungen reagieren zu können.Im Null-Emissions-Modus legt der52 Kilometer im WLTP-Stadtzyklus oder 47 Kilometer im kombinierten WLTP-Zyklus zurück. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 1,8 Litern pro 100 km und die CO-Emissionen betragen 41 Gramm pro km im WLTP-Zyklus.Die Höchstgeschwindigkeit desist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Rein elektrisch kann die Limousine bis 140 km/h angetrieben werden. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 5,6 Sekunden.Zusätzlich zu den exklusiven 20-Zoll-Leichtmetallfelgenund den Bremssätteln mit DS Performance-Logo verfügt derüber spezifische Badges in den Farben von DS Performance auf der Vorderseite und auf der Kofferraumklappe.Der DS ENERGY COACH ist eine spezielle On-Board-Anwendung, die zusammen mit DS Performance und dem zweifachen Formel E Champion Jean-Éric Vergne entwickelt wurde. Sie hilft dem Fahrer dabei, die Energierückgewinnung während der Verzögerungsphasen zu optimieren. Die Auswertungen werden auf dem zentralen Bildschirm angezeigt.Die Montage des mechanischen Bauteils und der Bodenverbindungen deserfolgt im Werk Poissy (Frankreich).Preise