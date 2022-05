DS Händlernetz wächst: Neuer DS Standort in Neuss offiziell eröffnet

Startschuss: Neuer DS Standort in Neuss eröffnet neue DS Räumlichkeiten

Einweihung: Autohaus Herbrand-Jansen feierte Eröffnung vergangenes Wochenende

Umfassende Services: Standort mit kompetenter E-Beratung und langjähriger Expertise

Bereits im vergangenen Jahr starteten die umfangreichen Umbauarbeiten bei Herbrand-Jansen in Neuss. Ziel war es, die Pariser Premiummarke so zu präsentieren, dass das besondere Pariser Flair und das Know-how für die Verarbeitung von Materialien vermittelt werden kann. Im großzügigen und hellen Schauraum beraten die DS Expert Advisor Kundinnen und Kunden ab sofort zu ihrem Traumfahrzeug.Am Wochenende feierte das Autohaus die Eröffnung mit französischem Flair und speziellen Eröffnungsangeboten.Neben den gewohnt kundenorientierten Services, wie beispielsweise dem Hol- und Bringservice DS Valet , legt das Team am Standort in Neuss besonderen Fokus auf E-Mobilität. Im Bewusstsein, dass es beim Umstieg auf Elektromobilität nicht mit der umfassenden Beratung zum entsprechenden Fahrzeugmodell getan ist, kooperiert Herbrand-Jansen für eine ganzheitliche Beratung mit dem Energieversorger NEW AG. Hierdurch wird eine besonders kompetente Beratung zum Thema Wall Boxen gewährleistet.2022 steht bei DS Automobiles im Zeichen des Wachstums. Gerade erst wurde die Modellpalette um DS 9 E-Tense und DS 4 erweitert. Der DS 4 ist „Made in Germany“ und startete gerade erst im Januar 2022 bei den etablierten DS Stores und ist nun auch für die Kundinnen und Kunden in Neuss und Umgebung zum Greifen nah.Aktuell besteht das DS Händlernetz aus 33 Standorten. Weitere Standorte stehen bereits in den Startlöchern. Mittelfristig soll das Netz auf rund doppelt so viele Standorte wachsen, um noch mehr Kundinnen und Kunden den Zugang zu den Pariser Premiummodellen zu ermöglichen.