DS 9 Opéra Première: Eine einzigartige Komposition

Erhaben: Neue höchste Ausstattungslinie DS 9 Opéra Première

Exzellent: Die Limited Edition begeistert mit dem Besten des Pariser Luxus Know-how

Erlesen: Neue Außenfarbe Whisper und neues Opéra Interieur in Perl-Grau

DS 9 E-Tense 4x4 360 (Systemleistung: 265 kW/360 PS)

Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,8 l/100 km und 15,5 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 51 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 52 km (EAER City); CO 2 -Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 41 g/km

DS 9 E-Tense 250 (Systemleistung: 183 kW/250 PS)

Energieverbrauch gewichtet*, kombiniert): 1,2-1,1 l/100 km und 17,5-17,2 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 65-67 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 67-70 km; (EAER City); CO 2 -Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 27-26 g/km

Der DS 9 ist das Flaggschiff der jungen Pariser Premiummarke aus dem Stellantis-Konzern. Die stolze 4,93 Meter lange Limousine zeichnet sich neben dem eindrucksvollen Design durch den besonderen Komfort – gerade auch in der zweiten Reihe – aus. Die hochwertigen Materialien, wie beispielsweise das bayrische Nappaleder, die gravierten Metallelemente mit Clous de Paris Guillochierung oder die Perlenstickerei machen den DS 9 zu einem echten Schmuckstück unter den Limousinen. Dererweitert nun die exklusive Palette nach oben und wurde entworfen, um eine aufregende Opernnacht sinnbildlich zum Leben zu erwecken.Derbasiert auf der Varianteund präsentiert sich nun mit einem exklusiven neuen Interieur, das von den Handwerkskünstlern im DS Design Studio in Paris mit großer Sorgfalt bei der Auswahl von Farben, Materialien und Polsterung entwickelt wurde. Er dient als Ausdruck des exzellenten Pariser Luxus Know-hows von DS Automobiles.Derist auf dem gesamten Armaturenbrett und den Türverkleidungen mit feinstem bayrischem Nappaleder in Perl-Grau ausgestattet, das von dezenten Nähten ebenfalls in Perl-Grau unterbrochen wird. Die Sitze sind im DS-typischen Bracelet-Finish, das an ein metallenes Uhrenarmband erinnert und passend zur Verkleidung mit einem hellen Nappaleder in Perl-Grau bezogen ist. Um das Schiebedach herum und an den Innenseiten aller Türsäulen sorgt der Dachhimmel aus Alcantarain Stein-Grau für eine ruhige und harmonische Atmosphäre.Der DS 9 wird standardmäßig in fünf Außenfarben angeboten: Perla-Nera-Schwarz, Platinum-Grau, Kristall-Pearl, Nachtblau und Perlmutt-Weiß. Exklusiv für denkommt nun die Farbehinzu, ein dunkler Aubergine-Ton, der dem Fahrzeug einen unverwechselbaren Anstrich verleiht. Diese gewagte und ungewöhnliche Farbe spielt mit dem Licht, um die schlanke Silhouette des DS 9 zu betonen.Die speziellen Embleme an den Vordertüren mit dem Schriftzuggefolgt von Clous de Paris Guillochierung vervollständigen den exklusiven Auftritt desZusätzlich zu den bereits serienmäßigen Ausstattungen des DS 9, darunter die kamerabasierte Federung, das teilautonome Fahrenund die, kommt derserienmäßig mit weiteren Technologien wie der Nachsichtkamera, einem erweiterten Sicherheitspaket, dem, einem elektrischen Schiebedach und besonderem Akustikkomfort dank 3,96 mm Verbundverglasung rundum und High-End FOCAL Electra-Soundsystem für einen einmaligen Klang. Ebenfalls in der limitierten Version immer an Bord: das DS-Sitzpaket mit Sitzheizung, -massage und -ventilation auch im Fond.DS Automobiles geht mit großen Schritten auf die vollständige Elektrifizierung der eigenen Produktpalette zu. Derwird (entsprechend der gesamten DS 9 Palette) in folgenden beiden Motorvarianten angeboten:Der in Frankreich von der eigenen Motorsportabteilung DS Performance umgebauterepräsentiert die stärkste DS Technologie. Mit einem PureTech 200 Benzinmotor und zwei Elektromotoren mit 81 kW (110 PS) vorne und 83 kW (113 PS) hinten sowie speziellen Konfigurationen verfügt derüber erstklassige Fahrleistungen (0-100km/h in 5,6 Sekunden, 1.000 Meter Start-Stopp in 25,0 Sekunden) bei einem auf 35 g/km begrenzten CO-Ausstoß.Für eine größere Reichweite verfügt derüber einen PureTech 200-Benzinmotor und einen 81 kW (110 PS) starken Elektromotor, der mit einer 15,6 kWh-Batterie verbunden ist. Die emissionsfreie Reichweite beträgt bis zu 73 Kilometer im kombinierten WLTP-Zyklus und 83 Kilometer im WLTP-Stadtzyklus. Die CO-Emissionen liegen bei 23 g/km und der kombinierte Verbrauch bei 1,0 Liter/100 km.In Deutschland liegen die Preise für die Sonderedition bei 71.660 Euro für denund bei 82.450 Euro für den