DS 4 x JEV: Formel-E-Fahrer und DS Markenbotschafter Jean-Éric Vergne erhält speziell designten DS 4

Verlängert: Jean-Éric Vergne (JEV) bleibt auch kommendes Jahr DS Automobiles als Markenbotschafter erhalten

Verbunden: Zur Vertragsverlängerung bekam der Champion nun einen speziell designten DS 4

Veredelt: JEVs DS 4 kommt mit besonderer Zweifarbenlackierung, Carbon-Einsatz und „JEV“ Monogramm

2

2

2

89 Rennen

4 Meistertitel

15 Siege

44 Podestplätze

21 Pole-Positions

2

2

2

Jean-Éric Vergne ist der Fahrer mit den meisten Titeln in der Geschichte der Formel E und seit mehr als drei Jahren Markenbotschafter von DS Automobiles. Nun erhielt der Franzose die Schlüssel zu seinem eigenen. Mit diesem Modell würdigt DS Automobiles die Partnerschaft mit dem zweifachen Formel-E-Champion, der einen echten Einfluss auf die Entwicklung zukünftiger DS Modelle und deren Elektrifizierung nimmt.JEVs personalisierter DS 4 wurde vomin enger Zusammenarbeit mit dem Champion entworfen und verfügt über eine Biton-Lackierung, bei der eine Farbe in Anthrazit-Satingrau mit dunklem Chrom auf dem Dach und der Motorhaube kombiniert wird – ein echtes Novum bei DS. Die Türschweller, die hinteren Stoßstangen und die Frontpartie sind mit einem Carbon-Finish versehen. Ein Monogramm auf der Motorhaube mit den Initialen „JEV“ lässt keinen Zweifel am Besitzer dieses speziellen DS 4.Jean-Éric Vergne entschied sich für den DS 4 aufgrund seiner stattlichen Proportionen, seines athletischen und aerodynamischen Designs und seiner besonderen Lichtsignatur. In der dynamischsten Ausstattungsvariante Performance Line+ verfügt der DS 4 über eine Alcantara-Innenausstattung, die durch ein perforiertes Lederlenkrad mit geschmiedetem Karboneinsatz und exklusive Einstiegsleisten mit dem Schriftzug des zweifachen Champions vervollständigt wird.JEVs DS 4 verfügt über einen 225 PS starken Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang. Derprofitiert vom Know-how der Formel E und kann im kombinierten WLTP-Zyklus bis zu 62 km im emissionsfreien Modus zurücklegen.Die Rolle von Jean-Éric Vergne als Botschafter unterstreicht das Bestreben, das Know-how der Formel E in die Serienmodelle von DS Automobiles zu bringen. Der Rennfahrer ist aktiv an Entwicklungsprojekten beteiligt und bringt die Konzepte der Formel E in das Herz der E-Tense-Fahrzeuge. Neben seiner Expertise im Bereich des dynamischen Verhaltens war er auch an der Entwicklung des Energiemanagements und der Anwendungbeteiligt, die für den[Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,8 l/100 km und 15,5 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 51 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 52 km (EAER City); CO-Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 41 g/km] und zukünftig für den[Energieverbrauch (gewichtet*, kombiniert): 1,8 l/100 km und 17,8 kWh Strom/100 km; Elektrische Reichweite (kombiniert): 58 km (EAER); Elektrische Reichweite (innerstädtisch): 58 km (EAER City); CO-Emissionen (gewichtet*, kombiniert): 40 g/km] verfügbar ist und dem Fahrer hilft, seine Energierückgewinnung beim Bremsen zu optimieren.Die kommende Formel-E-Saison beginnt im Januar 2023. Jean-Éric Vergne wird für DS PENSKE imder dritten Generation in gold-schwarz an den Start gehen und um den Gewinn des eigenen dritten Weltmeistertitels kämpfen.Die DS Automobiles Rekord-Statistik seit Saison 2 sieht vor der 9. Formel-E-Saison wie folgt aus: