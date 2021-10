DS 3 Crossback Louvre & DS 7 Crossback Louvre: Kunst in Bewegung

Limitiert: Neue Sondermodelle DS 3 Crossback Louvre und DS 7 Crossback Louvre vorgestellt

Kunstvoll: Zahlreiche Designmerkmale und 182 Kunstwerke im Audioguide per Touchscreen

Fortgeführt: Nach erster erfolgreicher DS 7 Crossback Louvre Sonderedition nun die Fortsetzung gemeinsam mit DS 3 Crossback Louvre

Seit der Markengründung 2015 ist DS Automobiles Partner des Louvre-Museums: eine Zusammenarbeit, bei der Historie und Moderne verbunden werden, um die Zukunft zu gestalten. Seit 2020 dient der Louvre als Inspiration für die gleichnamige Sonderedition, exklusiv entwickelt für die Produktpalette von DS Automobiles. Angefangen mit dem DS 7 Crossback Louvre (erstmals 2020 vorgestellt) wurde dieses Erfolgskonzept nun auch auf den DS 3 Crossback Louvre ausgeweitet.Die Handwerkskünstler von DS Automobiles haben ihr gesamtes Know-how aufgeboten, um die unverkennbaren Merkmale des Museums in den DS 3 Crossback Louvre zu überführen, indem sie unter anderem auf der Motorhaube, dem Kofferraum und den vorderen Türen spezifische Louvre-Embleme integrierten. Die typischenumrahmen den schwarzen Kühlergrill, die Motorhaube ist in der Achse mit einer Pyramidenstruktur lackiert und die serienmäßigen LED-Rückleuchten werden von glänzenden schwarzen Abdeckungen und Klappen veredelt.Die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen LUXOR sind ebenfalls mit einem Pyramidenmotiv im Siebdruckverfahren und einem schwarzen Felgenbett versehen. Auch die zweifarbigen Spiegelkappen sind mit dem Pyramidenmotiv auf schwarzem Grund lasergraviert.Der DS 3 Crossback Louvre ist mit dem DSInterieur ausgestattet und bietet damit schwarzeNappa-Ledersitze mit schwarzenNappa-Lederdekoren auf dem Armaturenbrett und den Türverkleidungen. Darüber hinaus sind Perlenstickerei und-Guillochierung Teil der höchsten Ausstattungsvariante.Ein weiteres charakteristisches Element von DS Automobiles ist das Lenkrad, das komplett von Hand mit Vollleder bezogen ist. Der Innenraum ist mit einer Pyramidenprägung und einer „Louvre“-Plakette auf dem Armaturenbrett gekennzeichnet. Die glänzend schwarze Schalthebelverkleidung ist mit einem Pyramidenmotiv lasergraviert.Die Liebe zu Kunst und Kultur wird auf neue und exklusive Weise zum Ausdruck gebracht. Mit dem DS 3 Crossback Louvre sind die Reisenden eingeladen, die Kunstwerke im schönsten Museum der Welt aus ihrem DS über das 10,3-Zoll-High-Definition-Display zu entdecken.182 Werke wurden von den Teams des Louvre und von DS Automobiles ausgewählt, um alle Sammlungen und Abteilungen des Museums zu repräsentieren. Folgende Kunstwerke zählen unter anderem zu den ausgewählten Werken: Die Siegesgöttin von Samothrake, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci, die Hochzeit zu Kana von Paolo Véronèse, die Weihe des Kaisers Napoleon I., das Floß der Medusa von Théodore Géricault, die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix und die ägyptische Statue „Der Sitzende Schreiber“.Damit wird jede Fahrt im Sondermodell zu einem kunstvollen Erlebnis.Der DS 3 Crossback Louvre wird mit einem 100% elektrischen E-Tense Motor angeboten (Energieverbrauch in kWh/100 km kombiniert: 18,3; CO-Emissionen in g/km kombiniert: 0*). Auch ein PureTech 130 (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 115 g/km) oder 155 (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km) Benzinmotor und ein BlueHDi 130 Dieselmotor (Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,9 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 102 g/km) sind erhältlich.Der DS 3 Crossback Louvre ist in fünf Farben erhältlich: Perla Nera-Schwarz, Artense-Grau, Platinum-Grau, Perlmutt-Weiß, Kristall-Grau, ebenfalls mit einem Dach in Perla Nera-Schwarz.Nach dem Erfolg der im letzten Jahr angebotenen Limited Edition kehrt der DS 7 Crossback Louvre in die DS Stores und Salons zurück. Das limitierte Sondermodell basiert auf der Ausstattungslinieund der Inspiration. Der C-SUV zeichnet sich durch gehobenen Komfort und einen eleganten Auftritt aus. Die limitierte Sonderedition verbindet französische Handwerkskunst mit innovativen Technologien und besonderer französischer Kunstgeschichte.Schon außen am Fahrzeug wird klar, dass es sich um einen besonderen DS 7 Crossback handelt, bei dem die „Ieoh Ming Pei©“-Pyramide eine wichtige Rolle einnimmt. Das „Louvre“-Emblem ziert die Fronthaube, die Heckklappe und die vorderen Türen des DS 7 Crossback. Glänzend-schwarze Dekorelemente heben die Frontpartie mit den, die Einfassungen der Fenster sowie Dachreling und Rückleuchten hervor. Außen unterstreicht das lasergravierte Pyramidenmuster an den schwarzen Außenspiegelkappen die Liebe zum Detail und den eleganten Auftritt des DS 7 Crossback Louvre. Zudem wurden raffinierte Highlights, wie die neuen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen ALEXANDRIA, entworfen.Im Innenraum wird das „Ieoh Ming Pei©“-Pyramidenmuster durch ein 3D-Bild auf den Lüftungsöffnungen, dem Armaturenbrett und der geprägten Nappaleder-Abdeckung des zentralen Staufachs verstärkt.Auch der DS 7 Crossback Louvre bietet das einzigartige Kunsterlebnis dank „Ein Tag im Louvre“-Audioguide. Er lädt Liebhaber von Kunst und Kultur ebenso auf eine exklusive Entdeckungsreise zu den berühmtesten Werken des Pariser Museums ein. Der große, hochauflösende 12-Zoll-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts zeigt die Ausstellung der besonderen Art. Die 182 ausgewählten Werke können auf dem Touchscreen angeschaut und mithilfe einer Suchfunktion aufgerufen werden. In den rund vierminütigen Podcasts werden die einzelnen Kunstwerke ausführlich vorgestellt.Für den DS 7 Crossback Louvre stehen zwei E-Tense Plug-in-Hybridmotoren mit 165 kW (225 PS; Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 1,7 l/100 km; Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,5 kWh/100 km; CO₂-Emission gewichtet, kombiniert: 38 g/km) oder 220 kW (300 PS) und Allradantrieb (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 1,6 l/100 km; Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,4 kWh/100 km; CO₂-Emission gewichtet, kombiniert: 36 g/km) zur Verfügung. Ein PureTech Benzinmotor mit 133 kW (180 PS; Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km) mit Automatikgetriebe ist ebenfalls erhältlich.Der DS 7 Crossback Louvre ist in vier Farben erhältlich: Encre-Blau, Kristall-Grau, Perla Nera-Schwarz und Platinum-Grau.Preise und Ausstattungsdetails der beiden Sondermodelle werden zum Bestellstart kommuniziert.