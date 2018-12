DRK Kreisverband Karlsruhe e. V. erweckt Kältebus zum Leben

19.12.18

Ein Kältebus ist eine mobile soziale Einrichtung zur Versorgung von Ob-dachlosen auf der Straße. Er wird durch ehrenamtliche Mitarbeiter be-trieben und ist an kalten Tagen (Temperaturvorhersage <0°C) von 19.00 bis 23.00 Uhr unterwegs.Das Team versorgt die Obdachlosen dabei mit heißem Tee und bei Be-darf mit Schlafsäcken, Decken, Winterkleidung oder Schuhen aus der Kleiderkammer (W54 in Bretten) des DRK Kreisverband Karlsruhe e. V.. Außerdem sucht unser Team Kontakt zu den Obdachlosen und infor-miert sie über die Hilfsangebote des Karlsruher Sozialamtes.Um dieses Projekt stemmen zu können, benötigen wir die Unterstützung der Karlsruher Firmen und der Bevölkerung. Von den Betriebskosten des Busses bis hin zu Schlafsäcken und vielem weiteren Dingen, die den Obdachlosen zugutekommen, kommen einige Kosten zusammen.Heribert Rech, Kreisverbandsvorsitzender und Innenminister BW a.D., lobt dieses Projekt, das durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DRK-Geschäftsstelle in Karlsruhe ins Leben gerufen wurde.Weitere Infos zur Finanzierung, Unterstützung, zum Konzept oder zu unserem Team finden Sie auf unserer Homepage www.drk-karlsruhe.de oder telefonisch unter der Kältebus-Infonummer 07251 / 922 999.