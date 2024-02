Über 2.400 Stunden ehrenamtliche Einsatzstunden für die diesjährige Fastnachtskampagne

Mit 296 Sanitätskräften und mehr als 2.400 ehrenamtlich geleisteten Sanitätswachdienst-Stunden war Fastnachtskampagne 2024 eine der einsatzintensive und gut organisierte Kampagne. Die Rotkreuzkräfte sicherten als Sanitätskräfte 40 närrische Veranstaltungen mit rund 97.000 Teilnehmern ab. Oft unbemerkt von den vielen Narren und Schudis, jedoch bestens erreichbar, standen die ehrenamtlichen Kräfte bereit, um kleinere oder auch größere Verletzungen zu versorgen. Für die einzelnen Einsatzgruppen der DRK-Bereitschaften waren es durchweg positive Erlebnisse, denn sie konnten auch in diesem Jahr in gewohnter Weise für die feiernden Narren helfend bereitstehen. Dabei wurden alle Einsatzkräfte von den Feiernden stets freundlich und respektvoll behandelt.



An sechzehn Faschingsumzügen in der Region stellten die Rotkreuzler*Innen die Streckenposten bzw. betrieben eine Unfallhilfsstelle als Anlaufpunkt für Narren und Besucher. Von der kleinen Schnittwunde bis hin zu schwerwiegenderen Kreislaufproblemen waren unterschiedliche Verletzungsarten zu verzeichnen. In einigen Fällen musste ein Transport in die Klinik stattfinden. Die Anzahl der medizinisch zu versorgenden Fälle war jedoch insgesamt moderat. Vorstand Felix Brenneisen und die Kreisbereitschaftsleitung bedankten sich bei allen Helferinnen und Helfern für Ihr ehrenamtliches Engagement in der fünften Jahreszeit: „Durch Ihren ehrenamtlichen Einsatz sorgen Sie dafür, dass andere feiern können und sich gut versorgt wissen. Für die Region ist das eine großartige und wertvolle Leistung, die Respekt und Dank verdient.“ Martin Stiebitz, Kreisbereitschaftsleiter, betont: „Was hier ganz herausragend läuft, ist die ortsübergreifende Zusammenarbeit der Ortsvereine und Bereitschaften. Das ist die Stärke unseres Miteinanders. Jeder hilft, wo er gebraucht wird und oft entstehen dabei auch Freundschaften!“

