Rotkreuz-Ehrungsfeier in Bühl

In feierlichem Rahmen wurden am Samstag, 13. September, langjährige aktive Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes geehrt.



20 Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler aus den Ortsvereinen Bühl, Bühlertal, Eisental, Fautenbach, Gamshurst, Kappelrodeck, Mösbach, Rebland sowie Ottenhöfen-Seebach folgten der Einladung und kamen im Kloster Maria Hilf zusammen, um ihre Ehrungen zu empfangen. Die Feier in fröhlicher Runde bot den Raum, die Jubilare zu würdigen und gemeinsame Erinnerungen zu genießen.



Begleitet von Vertretern ihrer Ortsvereine erlebten die Geehrten einen würdevollen Nachmittag, der die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in den Mittelpunkt stellte.



Peter Löchle, Vizepräsident des Badischen Roten Kreuzes, betonte in seinem Grußwort die gesellschaftliche Leistung der Jubilare: „Wir feiern hier 1.175 Jahre Einsatz für die Menschen. Der Einsatz, den jeder Einzelne über die Jahrzehnte gezeigt hat, ist enorm, bemerkenswert und in keiner Weise selbstverständlich.“ Er überbrachte dabei auch den Dank des Präsidenten und des gesamten Präsidiums des Landesverbandes für dieses hohe Maß an Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit.



Gemeinsam mit Vorstand Kai Jehle-Mungenast sowie Nicole-Isabell Vogler und Martin Stiebitz überreichte Peter Löchle die Urkunden und Ehrennadeln des Deutschen Roten Kreuzes an die verdienten Rotkreuzler.



Geehrte Mitglieder im Überblick



Für 50 Jahre Mitgliedschaft:

Hildegard Schottmüller (Ortsverein Bühl), Pirmin Stern, Thomas Ihle und Andrea Broß (alle Ortsverein Bühlertal), Gerhard Meyer (Ortsverein Gamshurst), Markus Hog (Ortsverein Kappelrodeck), Bruno Ketterer (Ortsverein Ottenhöfen-Seebach)



Für 55 Jahre Mitgliedschaft:

Hans-Dieter Frietsch (Ortsverein Rebland), Inge Held und Ilse Reiss (beide Ortsverein Eisental), Reinhilde und Helmut Fanz sowie Ingrid Schneider (alle Ortsverein Bühl),

Eugen Kaltenbach (Ortsverein Gamshurst)



Für 60 Jahre Mitgliedschaft:

Norbert Fritz (DRK-Kreisverband Bühl-Achern), Gerlinde Kohler (Ortsverein Bühl),

Günter Künstel (Ortsverein Kappelrodeck), Karl Fischer (Ortsverein Mösbach)



Für 65 Jahre Mitgliedschaft (Ehrenteller):

Klaus Schneider und Kurt Kadler (beide Ortsverein Kappelrodeck)



Für 70 Jahre Mitgliedschaft:

Gunhilde Decker (Ortsverein Fautenbach)

