Region der Lebensretter Mittelbaden – eine dynamische Entwicklung in einem dreiviertel Jahr

Nach dem Start des smartphone-basierten Alarmierungssystems der „Region der Lebensretter“ in Mittelbaden wurde durch die Zusammenarbeit des DRK Kreisverbandes Bühl-Achern e.V., wo das Projekt federführend koordiniert wird, mit dem Klinikum Mittelbaden und den Feuerwehren eine beachtliche Anzahl an qualifizierten Ersthelfern gewonnen. Nach einem knappen dreiviertel Jahr sind bereits über 480 Ersthelfende über die App alarmierbar. Damit ist Mittelbaden im Vergleich der Regionen in Deutschland sehr gut platziert.



Seit der Integration dieses zusätzlichen Bausteins der Rettungskette im Juli 2022, wurden knapp 200 Alarme über die Leitstelle an die App weitergegeben, wenn ein Notfall mit Herz-Kreislaufstillstand einging.



Das Netzwerk an qualifizierten Ersthelfenden wächst und die Bereitschaft, als Lebensretter in ihrem unmittelbaren Umfeld zu Hilfe zu kommen, ist nach wie vor ungebrochen. Alle sind nur dann in das System eingebunden wurden, wenn Sie die fachliche Qualifikation besitzen. Die Ersthelfenden kommen aus dem Rettungsdienst, aus Pflegeberufen, sind Mitarbeitende im medizinischen Bereich oder auch Mitglieder einer Feuerwehr.



Speziell für die Feuerwehren wurde im Kreisverband Bühl-Achern ein Ausbildungskonzept entwickelt, bei dem die Kenntnisse der Herz-Lungen-Wiederbelebung in speziellen Notfalltrainings vermittelt werden. Konzeptionell wurde das Spezialtraining in Zusammenarbeit zwischen dem DRK Kreisverband Bühl-Achern und der Feuerwehr Baden-Baden auf die Bedürfnisse der Feuerwehr angepasst. In der vierstündigen Schulung werden die Funktionsweise der App sowie das richtige Vorgehen bei einem Herz-Kreislaufstillstand und die Einbindung des AED in den Ablauf der Wiederbelebung in mehreren praktischen Durchgängen geübt. Durch qualifizierte Fachkräfte werden die Feuerwehrleute entweder intern oder durch Mitarbeitende der Breitenausbildung des DRK geschult. Nach Absolvierung des Notfalltrainings erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat. Dieser Qualifikationsnachweis wird bei der Registrierung in der App „Region der Lebensretter“ für die Freischaltung benötigt.



Das Angebot des DRK stößt bei den Feuerwehren auf großes Interesse. Unter den Ersthelfenden sind bereits rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die über dieses Notfalltrainingskonzept ausgebildet wurden. Die erste derartige Schulung fand im Oktober 2022 in Baden-Baden statt. Die nächsten Trainings sind am 4.5. in Bietigheim und am 22.5.2023 im Murgtal geplant.