Erfolgreiche Kreisversammlung 2023 in Waldulm

Wahlen des neuen Aufsichtsrates und Ehrungen sind die Höhepunkte des Abends

Die Kreisversammlung 2023 fand am Freitag, den 22. September in der festlich geschmückten Pfarrberghalle in Waldulm statt. Der Ortsverein Kappelrodeck war in diesem Jahr der Gastgeber für die Veranstaltung, die ganz unter dem Zeichen der Wahlen des Aufsichtsrates für die nächsten vier Jahre stand. Auch der Wirtschaftsprüfer und Delegiertenauswahl für die Landesversammlung wurden von den Delegierten der 16 Ortsvereine gewählt.



Der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Stähle berichtete über die Tätigkeit und die Meilensteine der abgelaufenen Amtsperiode. Über die Tätigkeiten der ehrenamtlichen Gliederungen berichtete Martin Stiebitz, Kreisbereitschaftsleiter. Großes Lob erhielt dabei die JRK-Gruppe aus Sasbach, die beim Landeswettbewerb den großartigen dritten Platz belegen konnte. Vorstand Felix Brenneisen erläuterte die Ergebnisse aus den hauptamtlichen Bereichen sowie die aktuelle Situation des Kreisverbandes. Stefan Hattenbach, Bürgermeister von Kappelrodeck und stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, sprach ein Grußwort und übernahm die Entlastung des Aufsichtsrates.



Wichtiger Tagesordnungspunkt waren anschließend die Wahlen. Mit großer Freude konnte der Aufsichtsratsvorsitzende als Gast Herrn Leonard von Hammerstein, Landesgeschäftsführer Badisches Rotes Kreuz, begrüßen, der diesen Tagesordnungspunkt leitete.

Als Aufsichtsratsvorsitzender einstimmig bestätigt wurde Manfred Stähle sowie als seine Stellvertreter Bruno Ketterer und Dr. Ulrich Hoffmann. Weiterhin einstimmig bestätigt wurden die Aufsichtsratsmitglieder Martin Glaser, Marianne Götz, Dietmar Stiefel, Udo Weiser sowie Jens J. Walter. Nachdem Martin Stiebitz im Juli 2023 zum Vorsitzenden des Fachausschusses Ehrenamtliche Dienste gewählt wurde, ist er kraft Amtes neues Mitglied des Aufsichtsrates. Ebenfalls kraft Amtes ist Frau Nicole Vogler als gewählte Vorsitzende des Kreisausschusses bereits Mitglied des künftigen Aufsichtsrates. Ihre bisherige Position im Aufsichtsrat war somit neu zu besetzen. Für diese Position wurde Herr Tobias Wald empfohlen und von den Delegierten einstimmig in dieses Amt gewählt.



Landesgeschäftsführer von Hammerstein ehrte Conny Kesel mit dem Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes für hervorragende Verdienste und außergewöhnlichen Einsatz, der höchsten Auszeichnung des Deutschen Roten Kreuzes. Mit dem Treuedienstabzeichen wurden anschließend die langjährigen ehrenamtlichen Mitglieder für 50, 60 sowie 70 Jahre im DRK geehrt. Als Ehrung für 65-jährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielten weitere Mitglieder den Ehrenteller des Kreisverbandes. Mit der Henri-Dunant-Medaille in Silber wurden für besondere Verdienste ausgezeichnet: Helmut und Reinhilde Fanz (OV Bühl-Neusatz), Brigitte Friedmann (OV Lauf) sowie Manuela Weber (Henri-Dunant-Medaille des JRK in Silber). Für Arnold Volz, OV Gamshurst war als Ehrung die Henri-Dunant-Medaille in Gold vorbereitet.



Höhepunkt der Ehrungen war schließlich die Verleihung der Ehrenmedaille für herausragende Verdienste um den Kreisverband. Sie wurde an Hubert Köninger in Silber sowie Josef Steinel in Gold überreicht. In seiner Laudatio betonte Hubert Ketterer die langjährigen und besonderen Verdienste der beiden Geehrten.