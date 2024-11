DRK-Personenauskunftsstelle Bühl-Achern trainiert Übungsszenario

Kommunikation : 9 Personen unter der Leitung von Mario Rex

Am 9. November 2024 lud Josef Steinel, Leiter der Personenauskunftsstelle (PASt) des DRK-Kreisverbandes Bühl-Achern e. V., zu einer großangelegten Übung der Personenauskunftsstelle (PASt) am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) ein. Die Vorbereitung war umfassend: Bereits Wochen zuvor hatte das Team der PASt Bühl-Achern zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um optimal auf die Übung vorbereitet zu sein. Dazu gehörten unter anderem Updates der Hard- und Software der Laptops am Flughafen sowie ein spezieller Ausbildungsabend zum Digitalfunk. Ziel war es, die Kommunikation zwischen der Hotline der Personenauskunftsstelle, die im Kreisverband in Bühl eingerichtet ist, und dem Flughafen während der Übung erfolgreich zu testen.Die Übung wurde durch die Unterstützung der PASt Ortenaukreis und dreier Beobachter der PASt Emmendingen bereichert. Letztere sorgten mit ihrem Einsatz als „Störer“ für realistische Herausforderungen. Insgesamt waren 36 Personen beteiligt – darunter auch Telefon-Mimen, die ein realistisches Szenario einer möglichen Großschadenslage simulierten.Bereits um 9 Uhr bereiteten die Teilnehmenden aus dem Kreisverband Bühl-Achern, dem Ortenaukreis und aus Emmendingen die Übung vor. Aufgaben wie die Benutzung der Software Xenios, das Auslegen von Alphabet-Karteien und die Aktualisierung der Einsatzübersicht wurden routiniert erledigt. Dabei wurden die Einsatzkräfte in drei Teams eingeteilt:Pünktlich um 10 Uhr begann die Übung. Zunächst wurden die Meldekarten für Einsatzkräfte im System erfasst, bevor die ersten Suchanträge eingingen. Diese wurden umgehend bearbeitet.Die Gesamtleitung der Übung lag bei Josef Steinel, unterstützt von Mario Rex, Bernd und Phillip Rechenbach sowie Sascha Koffer. Regelmäßige Besprechungen der Leitungsgruppe stellten sicher, dass der Ablauf reibungslos und professionell verlief. Alle Teams arbeiteten konzentriert und effizient. Am Ende der Übung um 14 Uhr waren beeindruckende 337 Karten erfasst und 78 Hotline-Anrufe bearbeitet.Ein besonderes Augenmerk lag auf der Simulation der Hotline. Die Telefon-Mimen sorgten für realitätsnahe Bedingungen, um den Druck in einem echten Schadensfall zu simulieren. Die Teilnehmenden der Hotline lobten diese Erfahrung als wertvoll, da sie die intensive Belastung durch kontinuierliche Gespräche spürbar machte.Die Übung wurde von allen Beteiligten als großer Erfolg bewertet. Selbst bewusst eingebaute Fehler, wie ein fiktives Datum, wurden erkannt und bearbeitet. Lob gab es unter anderem von Jens Rössler („Großartig gemacht!“) und Manfred Lühn aus Stade.Besonders hervorgehoben wurde das positive Miteinander im ehrenamtlichen Team und die Erkenntnis, dass regelmäßige Übungen essenziell für die Qualitätssicherung sind.Mit dem Blick auf die Zukunft wurden Wünsche für weitere Schulungen und zusätzliche Hotline-Übungen sowie Strategien zum Umgang mit potentiellen neugierigen Beobachtern geäußert. Mit diesen Impulsen bleibt die Personenauskunftsstelle bestens vorbereitet, um im Ernstfall schnell und effektiv zu handeln.