DRK-Kreisverband Bühl-Achern investiert in den Bevölkerungsschutz

Ehrenamtliche Bereitschaften erhalten weitere 60 faltbare Feldbetten für Notunterkünfte

Am vergangenen Mittwoch konnte Vorstand Felix Brenneisen 60 neue faltbare Feldbetten an den Kreisbereitschaftsleiter Martin Stiebitz und den stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter Michael Panter übergeben. Die Faltbetten sind im Einsatzfall innerhalb wenigen Sekunden auf- und abbaubar und stehen somit den Betroffenen schnell zur Verfügung.



Die Faltbetten kommen bei der Einrichtung von Notunterkünften zum Einsatz, wenn z.B. ein Flugausfall am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden vorliegt und die Passagiere die Nacht im Terminal verbringen müssen oder wenn aufgrund einer Evakuierung in einer Großschadenslage oder Räumung Betroffene nicht in Ihren Wohnungen übernachten können und keine sonstige Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Hier kann das DRK auf zahlreiche Notfallsituationen allein in den vergangenen zwei Jahren zurückblicken.



Mit dem Einsatz der einfach zu handhabenden Faltbetten reduziert sich der Personalaufwand beim Auf- und Abbau erheblich. Außerdem können Betroffene hier selbst auch mit Hand anlegen und die Abläufe sind zeitlich beschleunigt.



Insgesamt verfügt der DRK-Kreisverband Bühl-Achern e. V. nun über 90 Faltbetten; ergänzt werden die Notunterkünfte mit rund 150 herkömmlichen Feldbetten sowie Einmaldecken und Einmalkissen, die der Kreisverband vorhält. Die Materialien sind auf unserem Gerätewagen Betreuung und Logistik in Modul-Rollwägen verlastet und sind so in kurzer Zeit vor Ort verfügbar.