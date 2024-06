DRK-Jugendrotkreuz gestaltet Außengelände der inklusiven KiTa „HAND IN HAND“

Das bundesweite Kampagnenmotto des deutschen Jugendrotkreuzes, „Lautstark“, setzt sich für die hör- und sichtbare Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben ein. Themen wie Kinderrechte, Inklusion und Gemeinschaft stehen dabei im Mittelpunkt. Dieses Mottos haben sich 20 engagierte Helfer des JRK Bühl-Achern angenommen und ein inspirierendes Projekt mit der inklusiven Kindertagesstätte „Hand-in-Hand“ der Lebenshilfe in Bühl umgesetzt.



Das ganze Wochenende über haben die JRK-Mitglieder tatkräftig am Außenbereich der KiTa gearbeitet: Holz wurde zugesägt, Gartenmöbel abgeschliffen und bunt bemalt, und die Eingangsrampe erhielt einen farbenfrohen Anstrich. Die Jugendrotkreuzler gaben den Gruppenmaskottchen der KiTa eine besondere Bedeutung, indem diese nun spielerisch über die Rollen und Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft aufklären. Als fröhliche Spielkameraden und bunte Holzfiguren begrüßen Biene, Libelle und andere Tiere die Kinder am Zaun und verdeutlichen die „Lautstark“-Kampagne auf altersgerechte Weise. Kleine Feen und Wichtel tragen Botschaften und Windspiele bringen Klang und Bewegung in den Garten. Am Zaun wurden Holztafeln angebracht, auf denen die KiTa-Kinder ihrer Kreativität selbst freien Lauf lassen können. Und aus Holzblöcken entstand eine Sitzgruppe mit einem Brettspiel, das auch über Kinderrechte informiert.



Am Samstagnachmittag, während die Arbeiten noch in vollem Gange waren, besuchten Aileen Hördt (kommissarische KiTa-Leitung) und Monika Nies (stellvertretende Leitung) das Projekt und zeigten sich begeistert von den neuen Elementen im Außenbereich. „Unser eigener Slogan ‚Mehr Selbst – weniger bestimmt‘ passt hervorragend zur ‚Lautstark‘-Kampagne des JRK. Wir finden das Projekt großartig und sind gespannt auf die Reaktionen unserer Kinder“, sagte Aileen Hördt.



Ermöglicht wurde die Aktion durch großzügige Materialspenden, wofür das Team der Kreisjugendleitung um Stefanie Haas, Elena Meier, Milena Kist, Miriam Theurer und Niklas Eckerle den Sponsoren herzlich dankt. Bau- und Bastelholz, Farben, Malvorlagen und Papier, Verpflegung und ein Transporter zur Materialabholung wurden als Sachspenden bereitgestellt. Zusätzlich gab es finanzielle Unterstützung.



„Es ist ein Projekt von Kindern und Jugendlichen für Kinder und wir sind sehr stolz, dass es hier in der KiTa auch so gut ankommt. Allen Firmen, die uns für dieses Projekt unterstützt haben, sind wir sehr dankbar. Ihre sofortigen Zusagen, als wir von der ‚Lautstark‘-Kampagne berichteten, zeigen uns, dass auch Unternehmen die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wichtig ist“, so das Team der Kreisjugendleitung.

