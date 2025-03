DRK-Einsatzkräfte sichern Fastnachtssaison 2024/2025 ab

Mit 31 Fastnachtsterminen, darunter Karnevalsumzüge, Kinderfastnacht, Narrenabende und Brauchtumsabende, war die diesjährige Fastnachtskampagne 2024/2025 für die Einsatzkräfte des DRK eine arbeitsreiche Zeit. Insgesamt 127 Einsatzkräfte aus nahezu allen DRK-Ortsvereinen und Gruppierungen des Kreisverbandes Bühl-Achern e. V. waren im Einsatz, um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten.



Ob im Sanitätsraum, entlang der Umzugsstrecken oder in den eingerichteten Sanitätsstationen : Die Rotkreuzler standen bereit, um sowohl kleine als auch größere Verletzungen bei den Besuchern zu behandeln. Insgesamt war es für die Rotkreuzler eine ruhige Kampagne, obwohl der eine oder andere Narr etwas zu viel Alkohol zu sich genommen hatte und dadurch in eine hilflose Lage gekommen ist. Bei Stürzen mit und ohne Alkohol mussten dann doch schwerwiegendere Verletzungen versorgt und die Patienten mit dem DRK-Rettungsdienst zur Weiterbehandlung transportiert werden



Insgesamt leisteten die Ehrenamtlichen 1.287 Einsatzstunden und sorgten mit ihrem Engagement für eine sichere Fastnachtszeit. Für die einzelnen Einsatzgruppen der DRK-Bereitschaften waren es ebenfalls positive Erlebnisse, denn sie konnten wieder in gewohnter Weise für die feiernden Narren helfend bereitstehen. Besonders erfreut waren die Helfer über die Dankbarkeit der Besucher und die kleinen Aufmerksamkeiten, die ihnen entgegengebracht wurden. Diese Anerkennung ist eine wertvolle Bestätigung für ihren ehrenamtlichen Einsatz und ihr unermüdliches Engagement für die Gemeinschaft.



Die Kreisbereitschaftsleiter Martin Stiebitz und Cornelia Kesel konnten sich erneut auf die ortsübergreifende Zusammenarbeit der einzelnen DRK-Bereitschaften und Ortsvereine verlassen. „Das ist eine ganz wichtige und besondere Art der Zusammenarbeit unserer ehrenamtlich Helfenden in unserem Kreisverband,“ so Martin Stiebitz.









