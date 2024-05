Ausbildung im Rettungsdienst: Zukünftige Notfallsanitäter reisten erneut zur Freiburger Universitätsklinik

Zum nunmehr dritten Jahr in Folge reisten insgesamt 12 angehende Notfallsanitäter nach Freiburg im Breisgau. Das Ziel war wieder einmal das Simulationszentrum der dortigen Universitätsklinik.



Unter der Anleitung von Bernhard Mezger (Praxisanleiter Rettungsdienst im DRK Kreisverband Bühl-Achern e.V.) und Florian Anselm (Arzt in Weiterbildung, Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin Universitiätsklinikum Freiburg) standen auch in diesem Jahr Lehrinhalte des Advanced Cardiac Life Support (ACLS) im Fokus. In insgesamt vier angelegten Fallszenarien durchliefen die Schüler häufig vorkommende Krankheitsbilder wie das akute Koronarsyndrom oder die akute Lungenarterienembolie.



Nach Erkennung der vital lebensbedrohlichen Erkrankungen wurden die Patienten zunächst stabilisiert, sogenannte reversible Ursachen behoben, die Transportfähigkeit hergestellt und die passende Zielklinik herausgearbeitet. So warteten im Nebenraum schon die Kollegen, um nach erfolgter Patientenübergabe die nächsten innerklinischen Arbeitsschritte einzuleiten. Nach simulativer Patientenaufnahme auf eine Intensiv Care Unit (ICU), erfolgte zum Abschluss die Durchführung einer erneuten Atemwegssicherung, welche mit Unterstützung mordernster Atemwegsdevices sicher umgesetzt werden konnte.



Der DRK Kreisverband Bühl-Achern e.V. ist sehr erfreut, dass zum wiederholten Male die Schüler der Notfallsanitäterausbildung diese Erfahrung teilen durften. Vorstand Felix Brenneisen spricht Florian Anselm und der Uniklinik Freiburg seinen herzlichen Dank für die großzügige Einladung und die Unterstützung in der Ausbildung im klinischen Umfeld aus. Den Schülern und Schülerinnen gratuliert er recht herzlich zur erfolgreichen Teilnahme und wünscht viel Erfolg für die baldige staatliche Abschlussprüfung.



Der DRK-Kreisverband Bühl-Achern e.V. bildet jedes Jahr die höchstmögliche Anzahl an Notfallsanitätern aus, um dem Bedarf an Fachkräften im Rettungsdienst gerecht zu werden. Zurzeit befinden sich 38 Auszubildende in dieser spannenden Berufsausbildung.



Die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter im Rettungsdienst umfasst theoretische, schulische und praktische Module. Der DRK-Kreisverband Bühl-Achern e. V. setzt bei der Vermittlung des komplexen Wissens auf ein erfahrenes Praxisanleitungsteam und integriert auch externe Schulungskomponenten in die Ausbildung.

