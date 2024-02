15 Jahre Integrierte Leitstelle Mittelbaden in Rastatt

Am 1.2.2009 wurde die integrierte Leitstelle (ILS) in Rastatt in Betrieb genommen. In den Räumen des Landratsamtes bündelt die Einrichtung seit nunmehr 15 Jahren professionell und hochkompetent das Notrufaufkommen in Mittelbaden. Dabei versorgt die Leitstelle mehr als 300.000 Einwohner für alle nichtpolizeilichen Hilfeersuchen.



In gemeinsamer Trägerschaft betreiben der DRK-Kreisverband Bühl-Achern e. V. und der Landkreis Rastatt seit 2009 die Integrierte Leitstelle. Seit März 2020 ist auch die Stadt Baden-Baden in die Trägerschaft integriert. An 365 Tagen im Jahr werden von der integrierten Leitstelle aus rund um die Uhr die Einsätze des Rettungsdienstes und der Feuerwehr kreisübergreifend disponiert.



Dabei steuern die Disponenten für den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden jährlich rund 65.000 Einsätze von Notfallrettung und Krankentransport und bewältigen über 4.000 Feuerwehreinsätze. Sie arbeiten dabei organisationsübergreifend: Auch die Schnelleinsatzgruppen und Bereitschaften des DRK-Bevölkerungsschutzes, der Bergwacht, von DLRG und THW werden von hier aus alarmiert und koordiniert. Die Entsendung des Rettungshubschraubers Christoph 43 der DRF in die Einsätze wird ebenfalls von hier aus disponiert.



Weiterhin steuert die ILS die Einsätze der Rettungshundestaffeln, des Notfallkrisenteams und der Notfallseelsorge und trägt auch für die Überwachung und Dokumentation aller Einsätze Sorge.



Die Leitstellenbesetzung umfasst derzeit rund 40 Personen, die Mitarbeitende des DRK, des Landkreises Rastatt oder der Berufsfeuerwehr Baden-Baden sind. Die speziell ausgebildeten Disponenten nehmen täglich zwischen 400 und 600 Anrufe entgegen und steuern zwischen 150 und 180 Einsätze pro Tag.

