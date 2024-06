DRIVR launcht exklusiven Online-Shop für Automobil-Enthusiasten

Den Horizont erweitern. Sich auf ungewohntes Terrain begeben, Abenteuer erleben. Gleichgesinnte kennenlernen. Diese Bedürfnisse stillt die Marke DRIVR mit den einmaligen Events in ganz Europa.Mit seinem eigenen Sportwagen unterwegs zu sein, gibt jedem Automobilfan bereits ein berauschendes Gefühl, dies in einer Gruppe, unter Gleichgesinnten, zu tun, hat fast schon etwas Magisches. Auch Oldtimer-Liebhaber besitzen ihren Wagen nicht, um ihn in der Garage zu lassen. Deshalb wächst der Markt für anspruchsvolle, erlebnisreiche Reisen ständig. Man verbringt seine Zeit mit Menschen, die das Gleiche fühlen und auf einer gemeinsamen Wellenlänge schwimmen.Um dies zu unterstreichen, launcht DRIVR einen Online-Shop, der diesen hohen Ansprüchen auch gerecht wird. Selbstverständlich steht hier, wie schon bei allen Reisen, Qualität und Exklusivität im Vordergrund. Angeboten werden neben stilvoller Kleidung auch nützliche innovative Accessoires rund um das Automobil. Ziel ist es, eine Marke zu etablieren, mit der sich Automobilenthusiasten identifizieren.Eigens dafür wurde eine Kooperation mit dem Künstler und Designer Pascal Göbel eingegangen. Mit dem Motto ‘Pieces of Art’ sowie ‘Sehnsucht & Stilikonen’ werden Accessoires entworfen, die unverkennbar und ebenso zeitlos sind. Auch bei der Kleidung legt man Wert auf Stil, Bequemlichkeit und Wiedererkennungseffekt.Sportwagenliebhaber, Oldtimer-Fans und ebenso diejenigen, die es noch werden wollen, sind angesprochen, diese Botschaft unter dem Slogan “Made for Enthusiasts & Explorers” in die Welt zu tragen.Gemeinsam verbindet die DRIVR Society die Reiselust und Leidenschaft zum Automobil. Sowohl durch die Touren als auch durch die Mode kann dieses Lebensgefühl und der Ausdruck dieser Gemeinschaft nun verkörpert werden.Jeder Automobil-Enthusiast, der gerne unterwegs ist, wird etwas Einzigartiges für sich finden. Aber neben den Traveloutfits und stilvollen Accessoires liegt der Fokus von DRIVR nach wie vor darauf, seinen Kunden vor allem unvergessliche Erlebnisse auf der Straße in stilvollem Ambiente und entsprechendem Luxus zu bieten.Erfahren Sie mehr zum exklusiven Shop der DRIVR Society und allen Eventformaten unter:Shop-Webseite: