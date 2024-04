Parkeren op de luchthaven van Düsseldorf (DUS): Voorbereiding en aankomst

Als derde grootste commerciële luchthaven in Duitsland staat Düsseldorf Airport bovenaan de lijst van luchthavens in NRW met meer dan 26 miljoen passagiers per jaar. Meer dan 230 bestemmingen in 65 landen worden bediend door meer dan 80 luchtvaartmaatschappijen. DUS is een basis voor Lufthansa, Eurowings en Star Alliance met een uitgebreid routenetwerk.Düsseldorf Airport is zeker een bezoek waard, want er valt hier veel te ontdekken, zelfs voor niet-reizigers. De moderne, groene gebouwen zijn indrukwekkend en zorgen samen met de cafés en restaurants voor een spannende vakantiesfeer. De luchthavengalerijen hebben een apotheek, bakkerijen, boeken en tijdschriften, reisaccessoires, boetieks en parfumerieën, snoepgoed, bloemisterijen en natuurlijk regionale souvenirs. De arcades zijn het hele jaar door geopend. Er is zelfs een supermarkt op het aankomstniveau van Terminal C.Als je geïnteresseerd bent in het luchtverkeer, kun je volgen wat er op de startbaan gebeurt. De luchthaven is een technisch hoogstandje en DUS zet zich ook in voor klimaatneutraal luchtverkeer.Düsseldorf Airport ligt tussen Düsseldorf Lohhausen, Unterrath en Kalkum en op ongeveer 15 minuten (6 km) van het stadscentrum van Düsseldorf. De luchthaven is gemakkelijk bereikbaar met de bus en de trein. De trein S11 rijdt elke 20 minuten tussen het centraal station van Düsseldorf en de terminal van de luchthaven van Düsseldorf, die zich direct onder terminal C bevindt. Het treinstation van Düsseldorf Airport ligt aan de noordelijke rand van het luchthaventerrein. Hier stoppen dagelijks ongeveer 300 treinen. De Skytrain (zweeftrein zonder bestuurder) rijdt tussen het langeafstandsstation en de terminals.De metrolijn U81, die zich nog in de planningsfase bevindt, moet in 2024 klaar zijn en zal worden aangesloten op het bestaande metronetwerk. De luchthaven zal dan ook worden aangesloten op het lightrailsysteem van Düsseldorf.De luchthaven ligt aan de A44 en heeft een eigen afrit (nr. 31). De A44 is gemakkelijk bereikbaar vanuit verschillende richtingen via de A52, A57, A3 en de snelwegachtige B8.Parkeerterreinen bij de terminals en in de directe omgeving van de luchthavenOf je nu met het openbaar vervoer, een taxi of op een andere manier naar de luchthaven komt, met de auto is ongetwijfeld de handigste optie. Als je onafhankelijk wilt reizen en je tijd op de luchthaven wilt indelen, is dit de beste optie. Het is ook gemakkelijker om met kinderen en bagage om te gaan. Parkeren op de luchthaven kan echter een uitdaging zijn, vooral voor langparkeerders.Op de luchthaven van Düsseldorf kun je parkeren in de verschillende parkeergarages. Deze bevinden zich dicht bij de terminal. Lang parkeren wordt aangeboden in de parkeergarages P3, P4, P5, P7, P8 en P23 / P24. Houd rekening met de afstanden en bijbehorende loopafstanden van de parkeergarages naar de terminals, vooral met kinderen en koffers.Als alternatief is het mogelijk om een parkeerplaats te reserveren bij een van de vele parkeeraanbieders in de directe omgeving van de luchthaven. Bekende bedrijven, zoals, bieden op veel luchthavens voordelig parkeren aan. Als u een paar minuten investeert in het zoeken, vindt u de beste aanbiedingen en kunt u een geschikte service boeken.Het is vaak het goedkoopst om online te boeken. Het proces is eenvoudig: bij aankomst op de parkeerplaats wordt de auto op een vrije plek geparkeerd en dat is het. Het is niet nodig om de sleutels af te geven. Deze diensten omvatten meestal een gratis pendelbus die regelmatig heen en weer pendelt tussen de parkeerplaats en het ontmoetingspunt bij de terminal. Dit is ook heel praktisch voor de terugreis, want de shuttle haalt je op bij het ontmoetingspunt en brengt je terug naar de parkeerplaats.Tip: Het is verstandig om je reis te plannen wanneer je je reis plant en van tevoren informatie in te winnen over de parkeersituatie op de luchthaven. Als je online vergelijkt en boekt, kun je de beste deals krijgen. Het is belangrijk om erop te letten wat de parkeerdiensten precies inhouden, zoals transfer, annulering, reisverzekering, klantenservice, enz.