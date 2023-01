Parken am Flughafen Düsseldorf (DUS): Vorbereitung und Anreise

Als drittgrößter Verkehrsflughafen Deutschlands rangiert der Düsseldorfer Flughafen mit über 26 Millionen Passagieren jährlich an der Spitze der Flughäfen in NRW. Über 230 Destinationen in 65 Ländern werden von über 80 Airlines angeflogen. DUS ist eine Basis für Lufthansa, Eurowings und der Star Alliance mit einem breit gefächerten Streckennetz.Der Düsseldorf Airport ist definitiv einen Besuch wert, denn hier gibt es einiges zu entdecken, auch für Nichtreisende. Die modernen, begrünten Gebäude beeindrucken und sorgen mit den Cafés und Restaurants für eine aufregende Urlaubsatmosphäre. In den Airport-Arkaden gibt es u. a. eine Apotheke, Bäckereien, Bücher und Zeitschriften, Reisezubehör sowie Boutiquen und Parfümerien, Süßwaren, Floristik und natürlich auch regionale Souvenirs. Die Arkaden sind das ganze Jahr durch geöffnet. Auf der Ankunftsebene des Terminal C gibt es sogar einen Supermarkt.Wer sich für den Flugverkehr interessiert, kann das Geschehen auf der Start- und Landebahn verfolgen. Der Flughafen ist ein technisches Wunderwerk, zudem engagiert sich DUS für einen klimaneutralen Flugverkehr, auch hier gibt es interessante Projekte.Zwischen Düsseldorf Lohhausen, Unterrath und Kalkum gelegen und ca. 15 Minuten (6 km) vom Stadtzentrum der Düsseldorfer Innenstadt entfernt, ist der Düsseldorf Airport gut mit Bus und Bahn erreichbar. Im 20-Minutentakt fährt die S11 zwischen den Stationen Düsseldorf Hauptbahnhof und Düsseldorf Flughafen Terminal, welche direkt unter dem Terminal C liegt. Am nördlichen Rand des Flughafengeländes liegt der Bahnhof Düsseldorf Flughafen. Hier halten täglich rund 300 Züge. Zwischen dem Fernbahnhof und den Terminals fährt der Skytrain (fahrerlose Schwebebahn).Die sich noch in Planung befindende U81 soll bis 2024 fertiggestellt und an das bestehende U-Bahn-Netz angebaut werden. Somit ist dann auch der Flughafen an die Düsseldorfer Stadtbahn angebunden.Der Flughafen liegt an der A44 und hat seine eigene Ausfahrt (Nr.31). Über die A52, A57, A3 und der autobahnähnlichen B8 ist die A44 aus verschiedenen Richtungen sehr gut erreichbar.Egal ob mit Nahverkehr, Taxi und Co, zweifellos ist die Anreise mit dem eigenen Auto am bequemsten. Wer unabhängig anreisen und seine Zeit vor Ort optimal einteilen möchte, fährt am besten mit dieser Variante. Auch Kinder und Gepäck lassen sich so einfacher managen. Doch parken am Flughafen kann zu einer Herausforderung werden, insbesondere für Langzeitparker.Am Düsseldorfer Flughafen gibt es die Möglichkeit, in den verschiedenen Parkhäusern zu parken. Diese sind in Terminalnähe gelegen. Longterm-Parking wird in den Parkhäusern P3, P4, P5, P7, P8 und P23 / P24 angeboten. Hier gilt es die Entfernungen und dazugehörigen Fußwege von den Parkhäusern zu den Terminals zu beachten, insbesondere mit Kind und Koffer.Alternativ gibt es die Möglichkeit, einen Stellplatz bei einem der zahlreichen Parkplatzanbieter in direkter Flughafennähe zu buchen. Renommierte Firmen, wie zum Beispiel drive&park® Düsseldorf , bieten preiswertes Parken an vielen Flughäfen. Wer ein paar Minuten in die Suche investiert, findet die besten Angebote und kann sich einen passenden Service buchen.Oft ist es am günstigsten, online zu buchen. Der Ablauf ist simpel: Bei Ankunft am Parkplatz wird das Auto auf einem freien Stellplatz geparkt und das war‘s. Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig. Diese Services beinhalten meist einen gratis Shuttlebus, der regelmäßig zwischen dem Parkplatz und dem Terminal Meeting-Point hin und her pendelt. Auch sehr praktisch für die Heimreise, da der Shuttle einen wieder am Meeting-Point abholt und zum Parkplatz bringt.Es ist sinnvoll, die Anreise bei der Reiseplanung direkt mit einzuplanen und sich vorab über die Parksituation am Flughafen zu informieren. Wer online vergleicht und bucht, kann sich die besten Deals einholen. Es ist wichtig dabei darauf zu achten, was die Parkservices genau beinhalten, wie beispielsweise Transfer, Stornierung, Reiseversicherung, Kundenservice etc.