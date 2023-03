Parken am Flughafen Amsterdam Schiphol (AMS)

Der Flughafen Amsterdam Schiphol (AMS) ist absolut sehenswert. Als eines der wichtigsten europäischen Knotenpunkte für den weltweiten Luftverkehr hinterlässt Schiphol einen bleibenden Eindruck. Hier werden über 70 Millionen Reisende pro Jahr abgefertigt. Der niederländische Hauptstadtflughafen ist nicht nur der größte Flughafen des Landes, sondern zugleich der drittgrößte Flughafen Europas.Schiphol punktet mit einem hochmodernen Online-Abfertigungssystem. Die Passagiere werden, schnell und sicher über das Self-Check-in erfasst und abgewickelt. Somit rangiert AMS weit oben mit den größten Flughäfen der Welt.Passagiere und Besucher kommen gleichermaßen auf ihre Kosten, schließlich bietet der Amsterdamer Flughafen allerhand Interessantes. Die Auswahl an Restaurants, Cafés und Bistros bereiten mit Leckereien aus aller Welt Freude.Lust auf Last-Minute-Shopping? Noch auf der Suche nach einem Souvenir oder etwas für die Reise vergessen? In den zahlreichen Geschäften am Flughafen findet sich sicher das Richtige.Neben dem Schiphol Plaza und den Gastronomie- und Einkaufsstraßen locken auch spannende Erlebnisse. So zum Beispiel das Meditationszentrum, das XPresSpa, die Flughafenbücherei und eine Miniversion des weltberühmten Rijksmuseum Amsterdam. Oder das interaktive NEMO Science Museum und ein Spielplatz für die jüngeren Besucher.Der in Haarleemmeer südwestlich von Amsterdam gelegene Flughafen verfügt über hervorragende Anbindungen. Über den Bahnhof Schiphol besteht eine direkte Anbindung an das europäische Eisenbahnnetz. Darüber hinaus fahren regelmäßig Busse zum Flughafen. Selbst Radfahrer reisen problemlos nach Schiphol.Am einfachsten ist die Anfahrt mit dem Auto über die A4 Amsterdam – Den Haag. Schiphol verfügt über eine Autobahn-Ausfahrt und ist somit superleicht zu finden. Plus, wer selbst fährt, gestaltet die Zeitplanung entspannt, flexibel und unabhängig. Nun stellt sich aber die Frage, wo gibt es die besten und günstigsten Parkplätze?Amsterdam Airport bietet verschiedene Möglichkeiten zu parken. Das überdachte Parking P1 ist ideal für Reisende, die bis zu 48 Stunden parken möchten. Danach wird es ohne Reservierung teuer. Im Parking P3 gibt es sowohl überdachte als auch offene Stellplätze. Der Transfer erfolgt hier mit dem Bus. Wer Valet-Parking bevorzugt, findet dies im Parking P6.Wer hingegen auf die Kostenbremse treten möchte, findet zahlreiche Parkplatzanbieter in direkter Flughafenumgebung zu unterschiedlichen Preisen. Es lohnt sich, Anbieter und Dienstleistungen zu vergleichen, denn so lässt sich eine Menge Geld sparen.So gibt es zum Beispiel das Airport Indoor Parking Schiphol by drive&park® . Hier genießen Gäste das Langzeitparken im Luxus-Parkhaus zu supergünstigen Preisen mit hervorragenden Serviceleistungen.Der Ablauf ist einfach. Sie fahren das Auto bei Ankunft durch die ultramoderne Videostraße, um es detailliert zu erfassen. Anschließend geht es zur Rezeption, um die Buchung zu bearbeiten. Ein Mitarbeiter fährt das Auto an seinen Stellplatz und der Schlüssel kommt in den Schlüsselsafe. So bleibt das Auto sicher an seinem Platz. Im Preis inbegriffen ist der Transfer zum Flughafenterminal, der etwa 11 Minuten dauert. Die Abholung erfolgt auf gleicherweise mit dem Shuttlebus.Es empfiehlt sich überaus Anbieter und Dienstleistungen zu vergleichen. Frühbucher profitieren von den besten Angeboten. Es ist am besten, direkt nach der Flugreservierung den Parkplatz zu buchen. In dem Newsletter gibt es öfters Rabatt-Codes, ideal für Sparfüchse.