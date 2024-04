Lang parkeren op Dortmund Airport (DTM)

Dortmund Airport 21 ligt in het hart van het Ruhrgebied. Qua jaarlijkse passagiersaantallen is het de op twee na grootste luchthaven in Noordrijn-Westfalen. DTM is erg populair bij zowel particuliere als zakelijke reizigers. Veel interessante bestemmingen in Europa en daarbuiten worden vanaf hier aangedaan.Talrijke restaurants en winkels verzachten de wachttijden op de luchthaven. Iedereen die geïnteresseerd is in rondleidingen en het onderwerp vliegen komt hier aan zijn trekken. Zin in een ongewoon souvenir? Om de milieukwaliteit op de luchthaven te meten, beheert de luchthaven in totaal drie bijenkolonies met ongeveer 150.000 bijen. De brandweer is verantwoordelijk voor deze bijenteelt. De honing is te koop op de luchthaven.Dortmund Airport heeft allerlei interessante dingen te bieden. Wist je dat meer dan de helft van de 220 hectare grote luchthaven het grootste aaneengesloten groene gebied van de stad is? Er leven 97 verschillende vogelsoorten, waaronder verschillende bedreigde soorten.Aansluitingen en parkeerplaats op de luchthavenDTM ligt in het oostelijke deel van Dortmund op de stadsgrenzen van Holzwickede en Unna. Het stadscentrum ligt op ongeveer 10 km afstand. Er is geen directe verbinding met het openbaar vervoer naar de luchthaven. Busroute 490 beslaat het laatste stuk en de luchthaven ligt direct aan de B1. Dit maakt reizen per taxi en auto eenvoudiger. De B1 is bereikbaar via de A44 of anders via de A1 of B236.Automobilisten zitten met de vraag waar ze goedkoop en handig kunnen parkeren. De luchthaven heeft in totaal 4700 parkeerplaatsen, waarvan de helft overdekt is. Er zijn verschillende langparkeerplaatsen in de parkeergarages P4 en P5 en in parkeergarage P6. Buslijn 490 rijdt ook tussen deze parkeergarages en de terminal en wie hiervoor kiest, kan voordelige buskaartjes krijgen bij de kaartautomaat. Te voet parkeren is mogelijk in parkeergarage P3 of bij Priority Parking in de ondergrondse parkeergarage (P1).Als alternatief hebben degenen die kosten en vervelend lopen willen vermijden, goede mogelijkheden om langetermijnparkeerplaatsen te boeken via tal van budgetparkeerbedrijven. Gerenommeerde bedrijven, zoals drive&park® Dortmund , bieden betaalbare alternatieven in een klantvriendelijk pakket. Met deze optie parkeren klanten hun auto gewoon zelf en hoeven ze hun sleutels niet in te leveren. De heen- en terugreis worden uitgevoerd met een shuttlebus. Deze service is erg praktisch en bovendien gratis bij deze aanbieder.Conclusie: Het is de moeite waard om parkeeropties, kosten en services van tevoren te vergelijken. Als je online boekt, kun je vaak de beste deals krijgen.