Hannover Airport (HAJ): Parken am Flughafen

Spar-Plus im Parkhaus P7,

Spar in den Parkhäusern P4 – P6,

Normal im Parkhaus P3,

Komfort im Parkhaus P1,

Exklusiv im Parkhaus P1.

Der Hannoveraner Flughafen ist für Urlauber und Geschäftsreisende aus dem nördlichen Raum die Adresse schlechthin. Hier ist TUIfly, einer der größten deutschen Fluggesellschaften, zu Hause. Weitere 35 Airlines fliegen von hier aus in die Welt, dabei gibt es mehr als 80 Direktverbindungen.70 Jahre Hannover Airport: HAJ feierte 2022 sein rundes Jubiläum und ist definitiv einen Besuch wert. Die Erlebniswelt Hannover Airport ist ein beliebtes Ausflugsziel für Reisende gleich wie Nichtreisende. Wer sich für den Flugverkehr und die Luftfahrt interessiert, wird auf seine Kosten kommen. Die Aussichtsterrasse bietet einen grandiosen Blick auf die Start- und Landebahnen. Es gibt einen Indoor- und Outdoor-Spielplatz sowie Flugzeugteile und Nachbauten zum Anfassen. Rundflüge über Hannover, Flugsimulatoren, Flughafenführungen, die Luftfahrt-Ausstellung und der Erlebnis-Shop runden das umfangreiche Angebot ab. Auch Foodies und Shopping-Fans kommen hier auf ihre Kosten.Zentral gelegen, ist der Flughafen sehr gut erreichbar. Die S-Bahn S5 fährt direkt zum unter dem Terminal C gelegenen Bahnhof Hannover Flughafen. Die Buslinie 470 fährt von Hannover-Stöcken über Langenhagen-Zentrum zum Flughafen. Bus und Bahn fahren im 30-Minutentakt. Auch mit Taxi und Auto gibt es gute Anbindungen. Über die A2 oder A7 weiter über die Bundesstraße 522 ist der Flughafen gut erreichbar. Die Bundesautobahn 352 führt direkt zum Flughafen.Die Anfahrt mit dem Auto ist am einfachsten. Dies ist besonders komfortabel für alle, die von weiter außerhalb kommen. Wer diese Variante bevorzugt, reist flexibel und unabhängig und gestaltet seine Ankunft am Flughafen entsprechend selbst.Langzeitparkplätze am Flughafen sind leider nicht besonders günstig, auch wenn Flug-Angebote immer billiger werden. Daher lohnt es sich vorab die Parkmöglichkeiten vor Ort zu erkunden. Wer online bucht, sichert sich die besten Tarife.Am Hannoveraner Airport gibt folgende Langzeit Parkplätze:Alternativ bieten große Parkplatzbetreiber, wie beispielsweise drive&park® Hannover , das kostengünstigere Shuttle Parken in direkter Flughafennähe an. Bei diesem Dienst parken Dauerparker ihr Auto selbst und werden per gratis Shuttlebus zum Terminal gefahren. Die oft unerwünschte Schlüsselübergabe ist nicht erforderlich. Der Rücktransfer ist inbegriffen. Der Shuttle kommt meist auf Abruf oder zeitlich getaktet solange der Flughafenbetrieb läuft.Diese Variante des Dauerparkens ist oft kostengünstiger. Es ist sinnvoll, die Anreise großzügig zu planen, um den Flughafen zu erleben.