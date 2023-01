Gut zu wissen: Thema Parken am Flughafen Frankfurt (FRA)

Der Frankfurter Flughafen ist ein gigantisches Wunderwerk der Technik. Circa 500 Firmen und Institutionen beschäftigen rund 80.000 Arbeitnehmer, allein 21.000 davon arbeiten für den Flughafenbetreiber Fraport. Frankfurt Airport ist zugleich die drittgrößte Arbeitsstätte und der größte Flughafen Deutschlands. Von hier werden 297 Destinationen in 104 Ländern angeflogen. So viele internationale und interkontinentale Flugziele erreicht kein anderer Großflughafen der Welt.Dementsprechend gibt es hier ein riesiges Angebot für Flughafengäste. Es gibt unzählige Shops und Restaurants. Räume der Stille, Yoga-Räume und diverse Gebetsräume für spirituelle Momente der Ruhe und Erholung. Es gibt die Möglichkeit zu Duschen, sich in den Ruhezonen undauszuruhen oder an den Trinkbrunnen zu erfrischen. Das Open Air Deck sowie die begrünten Wartebereiche zu genießen oder sich in einem deretwas Schlaf zu gönnen. Alternativ gibt es spannende Entertainment-Angebote: Die Movie- und Gaming-World, das Erlebnis-Gate oder die Kunstausstellungen an und zwischen den Terminals.Es ist ratsam, die Anreise entsprechend zu planen. Wer mit dem eigenen Auto anreist, ist in seiner Zeitplanung flexibel und unabhängig. Doch wo das geliebte Auto abstellen? Obwohl Flugreisen heutzutage immer günstiger ausfallen, kann das Parken schnell zur Kostenfalle werden, vor allem für Dauerparker.Frankfurt Airport verfügt über diverse Parkmöglichkeiten zu verschiedenen Tarifen. So gibt es das Holiday Parking und das Business Parking. Zusätzlich gibt es das Terminal Parking an Terminal 1 (P2, P3) und Terminal 2 (P8, P9). Mit Autogas (LPG) betriebe Fahrzeuge dürfen allerdings nicht in den Terminal Parkhäusern parken. Beim Holiday Parking erfolgt der Transfer mit der S-Bahn und enthält ein KombiTicket für maximal 5 Personen. Von den anderen Parkhäusern sind die Terminals fußläufig erreichbar. Es ist wichtig, die Fußwege mit einzuplanen, da der Frankfurter Flughafen sehr weitläufig ist.Alternativ zu den Flughafen-Parkplätzen gibt es diverse Anbieter in der direkten Umgebung, die kostengünstiges Langzeitparken anbieten. Es lohnt sich, die Tarife und Services zu vergleichen. Klar ist, wer einen Stellplatz vorab online bucht, bekommt die besseren Preise.Große Parkplatzbetreiber wie zum Beispiel drive&park® Frankfurt bieten preiswertes Dauerparken in direkter Flughafennähe an. Der Ablauf ist unkompliziert und kundenfreundlich. Einfach vorab einen Stellplatz buchen. Am Reisetag das Auto auf einem freien Parkplatz parken, eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig. Der Preis enthält den Shuttle-Transfer vom Parkplatz zum Flughafen. Bei der Rückkehr erfolgt der Transfer genauso mit dem gratis Shuttle.Solche Shuttle Services sind sehr bequem, insbesondere für Reisende mit Kids und Koffer.Kleiner Tipp: Es lohnt sich, die Newsletter der Unternehmen zu abonnieren, um mögliche Rabattcodes zu erhalten. Besuchen Sie bei Interesse auch deren Websites und soziale Medien.