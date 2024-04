Goed om te weten: Parkeren op Frankfurt Airport (FRA)

Frankfurt Airport is een gigantisch technisch wonder. Ongeveer 500 bedrijven en instellingen bieden werk aan ongeveer 80.000 mensen, waarvan er alleen al 21.000 voor de luchthavenexploitant Fraport werken. Frankfurt Airport is zowel de op twee na grootste werkplaats als de grootste luchthaven van Duitsland. Van hieruit worden 297 bestemmingen in 104 landen aangedaan. Geen enkele andere grote luchthaven ter wereld bereikt zoveel internationale en intercontinentale bestemmingen.Er is dan ook een enorm aanbod voor luchthavengasten. Er zijn talloze winkels en restaurants. Stilteruimtes, yogaruimtes en verschillende gebedsruimtes voor spirituele momenten van rust en ontspanning. Er is de mogelijkheid om een douche te nemen, te ontspannen in de stiltezones en stille stoelen of jezelf op te frissen bij de drinkfonteinen. Geniet van het openluchtdek en de groene wachtruimtes of trakteer jezelf op wat slaap in een van de NapCabs. Er zijn ook spannende entertainmentopties: De Movie and Gaming World, de Experience Gate of de kunsttentoonstellingen in en tussen de terminals.Het is raadzaam om je reis dienovereenkomstig te plannen. Reizen met je eigen auto geeft je flexibiliteit en onafhankelijkheid bij het plannen van je tijd. Maar waar parkeer je je geliefde auto? Hoewel vliegen tegenwoordig steeds goedkoper wordt, kan parkeren al snel een kostenval worden, vooral voor langparkeerders.Parkeermogelijkheden bij de terminals & betaalbare alternatievenFrankfurt Airport heeft verschillende parkeermogelijkheden tegen verschillende tarieven. Er is Vakantieparkeren en Zakelijk Parkeren. Er is ook Terminal Parking bij Terminal 1 (P2, P3) en Terminal 2 (P8, P9). Voertuigen op LPG mogen echter niet parkeren op de parkeerterreinen bij de terminals. Bij de Holiday Parking is de transfer met de S-Bahn en inclusief een combiticket voor maximaal 5 personen. De terminals liggen op loopafstand van de andere parkeergarages. Het is belangrijk om rekening te houden met de loopafstanden, want Frankfurt Airport is erg uitgestrekt.Als alternatief voor de parkeergarages op de luchthaven zijn er verschillende aanbieders in de directe omgeving die goedkoop lang parkeren aanbieden. Het is de moeite waard om de tarieven en diensten te vergelijken. Het is duidelijk dat wie vooraf online een parkeerplaats boekt, de betere prijzen krijgt.Grote parkeerbedrijven zoalsbieden goedkoop lang parkeren aan in de directe omgeving van de luchthaven. Het proces is ongecompliceerd en klantvriendelijk. Reserveer gewoon vooraf een parkeerplaats. Op de dag van uw reis parkeert u uw auto op een gratis parkeerplaats; u hoeft de sleutels niet af te geven. In de prijs is de pendeldienst van de parkeerplaats naar de luchthaven inbegrepen. Bij terugkomst is de transfer hetzelfde met de gratis pendeldienst.Dergelijke pendeldiensten zijn erg handig, vooral voor reizigers met kinderen en koffers.Een kleine tip: Het is de moeite waard om je in te schrijven voor de nieuwsbrieven van de bedrijven om mogelijke kortingscodes te ontvangen. Als je geïnteresseerd bent, bezoek dan ook hun websites en sociale media.