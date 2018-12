Preisverleihung Dresdner Laienchöre

06.12.18

Bereits zum zweiten Mal vergibt die Landeshauptstadt Förderpreise für Dresdner Laienchöre. Am 16. Dezember 2018 gestalten die Preisträgerchöre auf Einladung der Dresdner Philharmonie ein gemeinsames Konzert unter dem Titel „2. Dresdner Chortag“ im Kulturpalast. Annekatrin Klepsch, Beigeordnete für Kultur und Tourismus übergibt die Preise während des Abends.„Der Laienchorpreis unterstützt die kulturelle Aktivität der Dresdnerinnen und Dresdner in allen Generationen. Besonders gewürdigt werden mit dem Preis nicht nur künstlerisches, sondern auch gesellschaftliches und europäisches Engagement sowie die Arbeit von Schulchören. Gemeinsames Singen zu ermöglichen ist uns wichtig und wir unterstützen deshalb auch weiterhin die Dresdner Laienchöre“, so Annekatrin Klepsch.Eine Jury unter Vorsitz des Direktors der Philharmonischen Chöre, Professor Gunter Berger, hat die Preisträger aus insgesamt 19 Bewerbungen gekürt. Die ausgewählten Chöre präsentieren sich in einem großen Konzert im Kulturpalast und nehmen auf der Bühne ihre Preise in Empfang. Die übrigen Chöre erhalten Anerkennungsprämien für ihre Chorarbeit.„Singen ist das wirksamste Mittel, in einer Gemeinschaft aufzugehen, ohne sich in ihr zu verlieren.“ – Was Wilhelm Raabe vor über einhundert Jahren über den Gesang sagte, ist für Gunter Berger auch heute noch aktuell und für ihn selbst ein Leitsatz. Der Chordirektor der Philharmonischen Chöre leitet bereits zum zweiten Mal den Dresdner Chortag und war maßgeblich an der Ausschreibung und an den Entscheidungen der Jury für den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden beteiligt.Preisträger des „Förderpreises Dresdner Laienchöre“Prof. Gunter Berger | GesamtleitungAndré Hardt | Moderation20 Euro,Kinder bis 16 J. 5 EuroSchüler ab 16 J., Studenten 9 EuroErhältlich über den Ticketservice der Dresdner Philharmonie.