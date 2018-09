Plädoyer für Humanität - Beethovens Neunte und Schostakowitsch Dreizehnte auf der neuen CD der Dresdner Philharmonie mit Michael Sanderling

20.09.18

Mit der fünften CD ihrer Gesamteinspielung sämtlicher Sinfonien Beethovens und Schostakowitschs setzt die Dresdner Philharmonie mit ihrem Chefdirigenten Michael Sanderling ihre erfolgreiche Reihe fort. Sie erscheint am 21. September 2018 beim Label Sony Classical und ist ab da im Handel erhältlich.



Wie keine andere Sinfonie Ludwig van Beethovens (und vielleicht überhaupt der Musikgeschichte) ist seine Sinfonie Nr. 9 d-Moll ein Plädoyer für Menschlichkeit, ein heute geradezu mutig anmutender komponierter Traum von grenzenloser Verbrüderung. Scheinbar ein Widerspruch dazu steht Dmitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 13 b-Moll „Babi Jar“, ein tönendes Mahnmal für die von den Nazis 1941 in der gleichnamigen Schlucht bei Kiew ermordeten 33.000 Juden auf Verse von Jewgeni Jewtuschenko. Drückt sich doch hier, auch musikalisch, das namenlose Entsetzen über Gräueltaten aus, angesichts derer sich die Frage nach Hoffnung eigentlich erübrigt. Dennoch ist es ein Widerspruch nur auf den ersten Blick, wie Michael Sanderling meint:



Schostakowitsch und Beethoven fordern dazu heraus, sich zu fragen, warum wir uns weiterhin – und gerade ist es in vielen Weltgegenden wieder besonders aktuell – hintergehen, quälen, unterdrücken, foltern, warum wir oft voller Missgunst gegenüber unseren Mitmenschen sind? Beide Sinfonien appellieren über die Anklage hinaus an Menschlichkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit. Wünschen wir uns: Alle Menschen werden Brüder! (Michael Sanderling)



Mit Mikhail Petrenko steht Michael Sanderling ein mit der Basspartie der 13. Sinfonie bestens vertrauter Solist zur Seite, die Chorpartien werden vom Estnischen Nationalen Männerchor gesungen. Für die Aufnahme der 9. Sinfonie konnten der MDR Rundfunkchor und mit Vera-Lotte Böcker (Sopran), Kristina Stanek (Alt), Bernhard Berchtold (Tenor) und Torben Jürgens (Bass) namhafte Solisten gewonnen werden. Die CD ist die erste, die vollständig im neuen Konzertsaal des Dresdner Kulturpalasts aufgenommen wurde. Auch sie erscheint bei Sony Classical und ist weiteres Zeugnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem internationalen Label.



Seit 2015 sind mit den beiden Sechsten Sinfonien, den beiden Ersten und Fünften und einer Kombination aus der Dritten von Beethoven und der Zehnten Sinfonie von Schostakowitsch bereits vier CDs erschienen, denen nun die fünfte folgt. Für November 2018 ist die Veröffentlichung sämtlicher Sinfonien Beethovens in einer Box vorgesehen, der im Frühjahr 2019 eine Box mit sämtlichen Sinfonien Schostakowitschs folgt.

