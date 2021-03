Neu auf CD - "Peter und der Wolf" und "Karneval der Tiere" mit Malte Arkona und der Dresdner Philharmonie

Sergei Prokofjews „Peter und der Wolf“ und „Der Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns gehören zweifellos zu den beliebesten Werken für junges Publikum aus der Welt der Klassik. Die Dresdner Philharmonie und KultBlechDresden, das Blechbläserensemble der Dresdner Philharmonie, haben nun gemeinsam mit Malte Arkona beide Werke auf CD bei Berlin Classics herausgebracht. Den „Karneval der Tiere“, der pünktlich zum Saint-Saëns-Gedenkjahr 2021 erscheint, gibt es als Version für Kinder und in einer Fassung für Erwachsene.Nach den erfolgreichen Familien- und Schulkonzerten der letzten Jahre ist das beliebte musikalische Märchen von Sergei Prokofjew nun auch auf CD zu hören. Gemeinsam mit der Fantasiefigur Mezzo begibt sich Malte Arkona auf die Spur von Wolf, Ente, Katze und Co. Die Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Dominik Beykirch übernimmt die musikalische Gestaltung, die Textfassung stammt von Loriot, die Rahmenhandlung haben Malte Arkona und Martin Zeltner entwickelt.Auch für den „Klassiker“ von Camille Saint-Saëns hat Malte Arkona sich Mezzo zur Seite geholt. Begleitet von KultBlechDresden, dem Blechbläserensemble der Dresdner Philharmonie, ist eine spannende und unterhaltsame Hörspielfassung entstanden. Hans-Reiner Schmidt und Markus Höller haben die Musik für Bläser arrangiert, die Texte stammen ebenfalls von Malte Arkona und Martin Zeltner.Malte Arkonas Talent, ganz unterschiedliche Charaktere abzubilden, zeigt er auch in dieser Hörspielfassung. Die Besonderheit: Er erzählt die Geschichte, die fast alle in ihrer Kindheit gehört haben, nun für Erwachsene. Musikalische Begleitung bietet wiederum KultBlechDresden. Es präsentiert die Musik Saint-Saëns‘ in bislang ungehörtem Arrangement.Mit diesen Produktionen setzt die Dresdner Philharmonie ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mitfort, der seit einigen Jahren die Familienkonzerte „phil zu entdecken“ moderiert.Als unkonventioneller Musikvermittler tritt er regelmäßig in bedeutenden Konzertsälen auf und interagiert dabei mit renommierten Orchestern, Ensembles und SolistInnen (von Lang Lang bis Lorin Maazel). Drei seiner bisherigen Hörspielproduktionen wurden bereits mit dem ECHO Klassik prämiert.Malte Arkona wurde mit der Kultsendung „Tigerenten Club“ (KiKa) bereits früh einem breiten Publikum als TV-Moderator bekannt. Bis heute ist er in Film und Fernsehen als Moderator und Sprecher für zahlreiche bekannte Sendungen aus dem Kinder- und Jugendbereich tätig. So führt er aktuell durch das größte deutsche TV-Schülerquiz „Die beste Klasse Deutschlands“ (KiKa). Seine Synchronstimme war ebenso in Kinoproduktionen zu erleben, z. B. als „Turbo“ im Hollywood Blockbuster „Turbo Kleine Schnecke, großer Traum“.Erhältlich sind die CDs über den Webshop der Dresdner Philharmonie (dort finden Sie auch weitere Informationen und Hörproben), außerdem auf allen anderen handelsüblichen Wegen.können hier heruntergeladen werden: "Der Karneval der Tiere" (Kinder) "Der Karneval der Tiere" (Erwachsene)