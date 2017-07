Malte Arkona im Familienkonzert mit der Dresdner Philharmonie: Vorverkauf bereits ab 15. Juli 2017

Warum gehen Menschen immer wieder ins Konzert, auch zu Aufführungen von Werken, die schon seit Jahrhunderten gespielt werden? Weil es in der sogenannten "klassischen Musik" unendlich viel zu entdecken gibt. Wunderbare Melodien, mitreißende Rhythmen, schwelgerische Klangwelten... Malte Arkona besucht die Dresdner Philharmoniker das erste Mal in ihrem neuen Konzertsaal. Bei einem Rundgang durchs Orchester und einem abwechslungsreichen Programm können Besucher die sympathischen Musiker des Orchesters nicht nur als Künstler, sondern auch als Menschen kennenlernen. Eine kurzweilige Stunde mit großer Musik in neuer Akustik - für Einsteiger und Fortgeschrittene, gleich ob jung, mittel oder alt.ist einem breiten Publikum bekannt geworden als Moderator der Kultsendung »Tigerenten Club«. Zudem führt er durch das größte deutsche TV-Schülerquiz »Die beste Klasse Deutschlands« (ARD/KiKA). Als Sprecher und Musikvermittler tritt er in den größten Klassik-Konzertsälen Deutschlands auf und gewann inzwischen bereits zwei ECHO Klassik (2013 und 2014) für seine Hörspiele. Sein Komiktalent lebt er regelmäßig in Theaterproduktionen aus. Bei der Dresdner Philharmonie ist er seit 2015 regelmäßig zu Gast, seine Konzerte werden unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.Der Vorverkauf für dieses Konzert beginnt bereits in der Sommerpause, am 15. Juli 2017, der reguläre freie Ticketverkauf für die Saison 2017/2018 startet am 14. August 2017.Schloßstr. 2 (Eingang Altmarkt) · 01067 DresdenMontag bis Freitag 10 – 19 UhrSamstag 9 – 14 UhrMontag, Mittw. bis Freitag 10–16 UhrDienstag 10–18 UhrSamstag geschlossenfon +49 (0) 351 | 4 866 866fax +49 (0) 351 | 4 866 353KULTURPALAST, Konzertsaalphil zu entdecken mit Malte ArkonaEine kurzweilige Stunde mit großer Musik in neuer AkustikOuvertüre zu „Nabucco”Ungarische Rhapsodie Nr. 2 cis-MollUngarischer Tanz Nr. 5 g-Moll„Can Can"Dresdner PhilharmonieRobert Trevino, DirigentMalte Arkona, ModerationDr. Michael Kube, KonzeptionAb 5 JahrenDauer: ca. 60 Min.