Dresdner Philharmonie mit Mozart und Schönberg auf Deutschlandfunk Kultur

Das Programm stellt zwei exemplarische Werke der Wiener musikalischen Tradition einander gegenüber:komponierteim Jahr 1912. Er war damals gerade aus Wien nach Berlin übersiedelt. Die Schauspielerin Albertine Zehme erteilte ihm den Auftrag, eine Auswahl aus der Gedichtsammlung „Pierrot lunaire“ von Albert Giraud zu vertonen. Schönberg war von den Gedichten begeistert, die um Pierrot kreisen, eine Bühnenfigur der Commedia dell’arte, der hier als exzentrischer Melancholiker mit Hang zum Mondlicht und als Symbolgestalt für Exaltationen aller Arten erscheint. Schönberg vertonte die Texte als Melodramen für eine zwischen Gesang und Sprechen changierende Stimme und ein kleines fünfköpfiges Instrumentalensemble. In jedem Gesang wird eine andere klangfarblichen Konstellation eingesetzt. Den streng geformten Gedichten entspricht Schönberg mit einer Musik, die die Fesseln der Tonalität und formaler Modelle abstreift. Zurecht gilt der „Pierrot“ heute als Schlüsselwerk der Moderne.hatte eine ausgesprochen Vorliebe für Bläserbesetzungen. Besonders liebte er die Instrumente der Klarinettenfamilie, die damals gerade im Orchester heimisch wurden. In seiner Serenade für Bläsersetzt er sie prominent ein. Das Werk weitet den Typus der Wiener Serenade geradezu ins Monumentale aus. Sieben Sätze vereint das großangelegte Werk, das in der Ausdehnung alle Sinfonien Mozarts übertrifft und ihnen im musikalischen Gehalt ebenbürtig ist.Das Konzert wird am 19. April im Konzertsaal des Kulturpalasts aufgezeichnet und amgesendet. Im Anschluss ist es online auf deutschlandfunkkultur.de abrufbar.Weitere Informationen über Christel Loetzsch finden Sie hier aus dem Konzertsaal des KULTURPALASTSDeutschlandfunk Kultur20.03 UhrProgramm:Wolfgang Amadeus MozartSerenade B-Dur für zwölf Bläser und Kontrabass KV 361 (1784) ›Gran Partita‹Arnold Schönberg›Pierrot lunaire‹ op. 21 (1912)(›Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot lunaire‹)