Dresdner Philharmonie eröffnet Konzertsaison mit Beethoven-Klavierkonzerten

Tickets für September im Verkauf

Mit den Klavierkonzerten Nr. 3 und 4 von Ludwig van Beethoven eröffnen Chefdirigent Marek Janowski und die Dresdner Philharmonie die neue Konzertsaison. Solist ist der Gewinner des Internationalen Chopin-Klavierwettberbs von 2015 Seong-Jin Cho.



Den geplanten Saisonauftakt mit Beethovens Missa solemnis und seinen fünf Klavierkonzerten hat Corona verhindert. Dennoch lassen es sich Chefdirigent Marek Janowski und die Dresdner Philharmoniker nicht nehmen, die Saison des 150-jährigen Orchesterjubiläums mit einem kleinen Beethoven-Fest zu beginnen. Als Solist gibt der Südkoreaner Seong-Jin Cho sein Debüt beim Orchester. Als „Star“ in seiner Heimat verehrt, nimmt seit dem Gewinn des Internationalen Chopin-Wettbewerbs 2015 seine Karriere weltweit ihren Lauf. Beethovens Klavierkonzerte gehören zu seinem Kernrepertoire, mit einigen von ihnen war er unter Marek Janowskis Leitung bereits andernorts zu erleben.



Seong-Jin Cho

wurde 1994 in Seoul geboren und begann mit sechs Jahren Klavier zu lernen. Mit 11 Jahren gab er sein erstes öffentliches Konzert. 2009 wurde er der jüngste Gewinner des japanischen Hamamatsu International Piano Competition. 2011 gewann er im Alter von 17 Jahren den dritten Preis beim Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. 2012 zog er nach Paris, um bei Michel Béroff am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique zu studieren, an dem er 2015 seinen Abschluss machte. Im gleichen Jahr gewann er den ersten Preis beim Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau.

Seong-Jin Cho tritt in vielen der renommiertesten Konzertsäle der Welt auf, u.a. in der Carnegie Hall, in Amsterdams Concertgebouw, im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, im Konzerthaus Wien, in der Suntory Hall Tokyo, in der Walt Disney Hall Los Angeles, im Münchner Prinzregententheater und in der Liederhalle Stuttgart. Er gastierte u. a. beim La Roque d'Anthéron Festival, dem Verbier Festival, dem Gstaad Menuhin Festival und dem Rheingau Festival.



Zu den jüngsten und kommenden Orchesterauftritten zählen Debüts mit den Berliner Philharmonikern mit Simon Rattle, dem Gewandhaus Orchester und Antonio Pappano, dem London Philharmonic Orchestra mit Edward Gardner, dem New York Philharmonic Orchestra und Jaap van Zweden, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra mit Gustavo Dudamel, dem Bayerischen Rundfunk-Sinfonieorchester, dem Mahler Chamber Orchestra mit Jakub Hrůša, dem Hong Kong Philharmonic Orchestra mit Jaap van Zweden, dem Pittsburgh Symphony Orchestra mit Manfred Honeck sowie dem Boston Symphony Orchestra mit Hannu Lintu. Er ist vom London Symphony Orchestra mit Gianandrea Noseda, den Münchner Philharmonikern mit Valery Gergiev, der Staatskapelle Dresden mit Myung-Whun Chung und dem Finnischen Rundfunkorchester mit Hannu Lintu eingeladen.



Diese und die weiteren Konzerte finden bis auf Weiteres nach Maßgabe des aktuell genehmigten Hygienekonzepts statt. Die moderne Ausstattung des Konzertsaales ermöglicht mehrfach stündlich den kompletten Austausch der Luft im Saal. Darüber hinaus sorgen ein entsprechendes Leitsystem, größere Sitzabstände zwischen den Besuchern, Maskenpflicht (außer auf dem Sitzplatz), häufiges Desinfizieren von Flächen und Reinigung des Hauses für maximal möglichen Schutz vor Ansteckung. Die Konzerte dauern maximal 60-75 Minuten und haben keine Pause.



Derzeit sind Tickets für die Konzerte bis einschließlich Anfang Oktober im Verkauf. Nach der Saisoneröffnung veröffentlicht die Dresdner Philharmonie die Konzerttermine bis Ende Januar 2021. Der Verkauf beginnt voraussichtlich Mitte September.



Tickets für das Konzert am 6. September 11 Uhr sind ab 18 Euro (Schüler, Studenten 9 Euro) über den Ticketservice der Dresdner Philharmonie und an der Abendkasse erhältlich (die beiden Abendkonzerte sind ausverkauft). Abonnenten erhalten 20 Prozent Rabatt.



Programm



Samstag, 5. September 2020, 19.30 Uhr

Sonntag, 6. September 2020, 11.00 Uhr und 18.00 Uhr

Kulturpalast, Konzertsaal



Saisoneröffnung



Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll

Beethoven: Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur



Marek Janowski, Dirigent

Seong-Jin Cho, Klavier

Dresdner Philharmonie









