Corona-Krise: Absage von Veranstaltungen im Konzertsaal des Kulturpalasts Dresden

bei Veranstaltungen im Konzertsaal kommen viele Menschen zusammen, deren regionale Herkunft nicht vorab geklärt werden kann;

es befinden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Personen aus Risokogebieten im Saal; auch ihre Identifizierung ist vorab nicht mit letzter Sicherheit möglich;

viele Veranstaltungen im Kulturpalast werden v. a. von älteren Menschen besucht, die z.T. Vorerkrankungen haben und zu besonderen Risikogruppen gehören;

es kommt im Konzertsaal zwangsläufig zu engerer Interaktion der Besucher.

Der Anweisung des Sächsischen Ministerpräsidenten und der Sächsischen Gesundheitsministerin am gestrigen 11. März 2020 in Bezug auf den Umgang mit Großveranstaltungen in Sachsen und der nachfolgenden Umsetzungsanordnung der Landeshauptstadt Dresden sowie den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts folgend, ist die Dresdner Philharmonie zur Entscheidung gekommen, ab sofortbis einschließlich 19. April 2020 abzusagen. Das betrifft auch Veranstaltungen Fremder Dritter.Dazu führen auch insbesondere folgende Erwägungen in Hinsicht auf die Risikobewertung:Es ist derzeit nicht möglich, für eine zusätzliche Raumbelüftung im Konzertsaal zu sorgen; auch die Einführung zusätzlicher Hygienemaßnahmen gestaltet sich aufgrund der aktuellen Versorgungslage als schwierig.Die Dresdner Philharmonie wird alle diesbezüglichen Informationen für die Besucher, insbesondere zur Rücknahme bereits gekaufter Tickets, auf ihrer Homepage und auf der Homepage des Kulturpalasts veröffentlichen und nach Bedarf laufend aktualisieren., stellvertretender Vorsitzender des Orchestervorstands der Dresdner Philharmonie zur Konzertabsage: