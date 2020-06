Pressemitteilung BoxID: 802867 (Dresdner Philharmonie)

"Classique" - Dresdner Philharmonie mit weiteren Konzerten vor der Sommerpause im Kulturpalast

Vasily Petrenko gibt sein Debüt am Pult des Orchesters

Ein letztes Mal vor der Sommerpause ist die Dresdner Philharmonie an zwei Abenden im Konzertsaal im Kulturpalast zu erleben (4. und 5. Juli 2020). Vasily Petrenko dirigiert ein Programm mit Werken von Haydn, Prokofjew und Fauré.



Joseph Haydn steht im Zentrum der ersten Konzerte der Dresdner Philharmonie nach der Corona-Zwangspause und gibt auch diesem Programm den Rahmen: Seiner „Sinfonia concertante“ steht die „Klassische Sinfonie“ von Prokofjew gegenüber. Ein kontrastierendes Intermezzo bildet Faurés Suite «Pelléas et Mélisande».



In der „Concertante“ treten Oboe, Fagott, Violine und Violoncello in Dialog untereinander und mit dem Orchester. Konzertmeisterin Heike Janicke, Solocellist Matthias Bräutigam, Solofagottist Daniel Bäz und Solooboist Johannes Pfeiffer übernehmen die Solistenparts.



Sergej Prokofjews Erste Sinfonie ist der Versuch, den transparenten Klang der Wiener Klassik nachzuahmen und eine Sinfonie im Stile Haydns zu komponieren. „Wenn Haydn heute noch lebte, dachte ich, würde er seine Art zu schreiben beibehalten und dabei einiges vom Neuen übernehmen. Solch eine Sinfonie wollte ich schreiben – eine Sinfonie im klassischen Stil."



Die Orchestersuite aus Gabriel Faurés Bühnenmusik zu «Pelléas et Mélisande» von Maurice Maeterlinck ist ein sinfonisches Meisterwerk, das die Abgründigkeit des Dramas ebenso intensiv wie ergreifend deutet.



Vasily Petrenko stammt aus St. Petersburg und gehört derzeit zu den gefragtesten Dirigenten seiner Generation. So arbeitete er z.B. mit den Berliner Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra, dem Russian National Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, der Tschechischen Philharmonie, dem NHK Symphony Tokyo und dem Sydney Symphony Orchestra zusammen. 2021 wird Petrenko das Amt des Musikdirektores bei den Royal Philharmonic Orchestra London antreten, doch schon in der Saison 2019/20 arbeitet er mit diesem Orchester an zahlreichen Projekten, Heimkonzerten und Tourneen. Derzeit ist Petrenko Chefdirigent des Oslo Philharmonic Orchestra (2013/14 ernannt) und Chefdirigent des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, bei welchem er ab 2006 seine Karriere fortsetzte. Bei der Dresdner Philharmonie gibt er mit diesem Konzert sein Debüt.



Tickets ab 23 Euro (Schüler, Studenten 9 Euro) sind über den Ticketservice der Dresdner Philharmonie und an den Abendkassen erhältlich. Abonnenten erhalten 20 Prozent Rabatt.



Tickets für die Konzerte, die ursprünglich an diesen beiden Tagen geplant waren, können nicht für diese neu angesetzten Konzerte genutzt werden. Auf Wunsch werden sie zurückerstattet.



Aktuelle Öffnungszeiten des Ticketservices im Kulturpalast: Mo-Fr 13-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr.



Programm



SA 4. JUL 2020, 19.30 Uhr

SO 5. JUL 2020, 18.00 Uhr



Joseph Haydn



Sinfonia concertante B-Dur

für Oboe, Fagott, Violine, Violoncello und Orchester (1792)



Gabriel Fauré

„Pelléas et Mélisande“ Suite (1898)



Sergei Prokofjew

Sinfonie Nr. 1 D-Dur "Klassische Sinfonie" (1917)

Vasily Petrenko | Dirigent



Solisten der Dresdner Philharmonie:

Johannes Pfeiffer | Oboe

Daniel Bäz | Fagott

Heike Janicke | Violine

Matthias Bräutigam | Violoncello

Dresdner Philharmonie

