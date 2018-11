8. Internationale Konzerthauskonferenz im Kulturpalast Dresden

26.11.18

Die Dresdner Philharmonie mit ihrem neuen Konzertsaal im Kulturpalast war in diesem Jahr Gastgeberin der 8. Internationalen Konzerthauskonferenz am vergangenen Freitag. Zu Gast waren 15 Intendantinnen und Intendanten von Konzerthäusern im deutschsprachigen Raum, von der Elbphilharmonie Hamburg über die Konzerthäuser Berlin und Dortmund, das Leipziger Gewandhaus und den Münchner Gasteig bis hin zum Wiener Konzerthaus, der Tonhalle Zürich und der Philharmonie Luxemburg. Begrüßt wurden sie von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch, bevor es in Vorträgen und Diskussionen um aktuelle Themen der Häuser ging.







Gastgeberin Frauke Roth, Intendantin der Dresdner Philharmonie:

"Ich freue mich, dass so viele namhafte Amtskolleginnen und -kollegen bei diesem Treffen in Dresden zusammengekommen sind und sich ein Bild vom Kulturpalast und dem neuen Konzertsaal machen konnten. Wir hatten hochinteressante Gespräche über die Ausrichtung, die Zukunftsfähigkeit und programmatischen Leitlinien unserer Häuser, die ich persönlich sehr inspirierend fand.“

